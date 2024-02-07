金兔年匯市封關！新台幣以31.358元作收、全年貶值3.16％

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近12年農曆年匯市封關行情

兔子拜拜、迎金龍！7日匯市農曆兔年封關，新台幣終場收在31.358元兌1美元，累計整個兔年、即2023年1月20日至2024年2月7日，合計共貶值9.9角或3.16％，已連二個農曆年收黑，但貶幅相較去年狂貶8.36％已有大幅收斂。匯銀預期，隨著美國今年啟動降息，美元逐步示弱，金龍年新台幣將由貶轉升。

匯銀主管表示，兔年匯市最後交易日，仍有少數外資匯出，使盤中匯價一度貶至31.36元，但還是有少數出口商「壓線」進場拋匯賣美元，最後一天不想留美元，仍是進場丟美元，但大部分出口商也轉為惜售，整體市場量能急凍，總成交量僅有7.53億美元。

以春節假期前封關日來看，新台幣匯價虎年到兔年已收下連二黑。匯銀主管認為，一整年來看，匯市受到消息面影響很大，整體震盪不小，去年1月最高升至29.7元，但後續一路走貶，去年11月貶至最低32.484元，高低價差接近3元，雖然貶值符合市場預期，但上檔逼近32.5元，其實有超出市場原先看法。

回顧金兔年新台幣走勢，僅去年3、11、12月呈現升值，其餘月份全面走貶，且去年4月起一度收下連七黑；去年11、12月起吹起反攻號角，累計兩個月狂漲1.684元，兔年走勢猶如「兔子」一般先蹲後跳，收復前貶值失土，儘管1月匯價意外回落，匯銀仍預期金龍年新台幣已見升值曙光，有望一舉由黑翻紅。

展望金龍年，外匯交易員認為，龍年新台幣走勢應是「盤整緩升」，後續市場重點將是美國降息及美國總統大選，而國內重點仍是出口復甦改善，只要地緣局勢維持穩定，新台幣走升行情可期。

交易員認為，美元指數在104價位已是「極限」，後續若美國啟動降息，預計將逐步往100大關回測，但龍年能否跌破100，關鍵還要看美國科技股表現，除非美股大幅回落，美元才會跟著明顯走弱，但如果沒有黑天鵝出現，美元逐步走弱趨勢已不可逆，相較下新台幣就有望翻揚，下半年有機會挑戰2字頭。

統計近一輪（十二生肖）2012～2024年新台幣農曆年波動幅度，12年來匯價升貶各半，其中以猴年2016～2017年升值6.89％最強，2020年豬年起出現連三年收紅；但2022年隨美國強力升息，當年虎年狂貶8.36％、創25年來最大跌幅，兔年續貶9.9角或3.16％。

兔年期間主要亞幣全面狂跌，日圓狂瀉13.28％最慘、其次為馬來幣慘跌9.37％、韓元下殺7.21％、泰銖重挫7.03％、人民幣跌5.83％、印尼盾貶3.4％，而新台幣貶3.16％相對抗跌、菲律賓披索貶2.36％、星幣僅貶1.45％。