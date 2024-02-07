雙引擎帶動出口連三紅 1月年增18％創21個月最大增幅

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電子零組件和資通視聽產品雙引擎帶動，1月出口開門紅，出口值371.9億美元是歷年同月次高規模，年增率18.1％則是21個月最大增幅。財政部表示，出口年增率已連三紅，穩健走在上升軌道，3月到5月間即確定會「春暖花開」。

財政部統計處處長蔡美娜表示，國際終端商品需求逐步改善，AI應用發展可望帶動下波典範轉移，尤其半導體產業是台灣優勢產業，應可接到新興商機，台積電即「明明白白」表示AI需求超預期，預估今年出口展望相對正向。

蔡美娜表示，受到春節效應使工作天數減少，2月出口可能短暫翻黑，出口規模則預估介於295億美元至307億美元；若綜觀前兩月出口表現，預估可維持6.6％～8.6％的年增幅，優於去年第四季的3.3％，整體走勢持續向上不變。

針對主計處預估首季出口增幅8.6％，蔡美娜指出，財政部也認為首季出口可以「中高個位數」的幅度穩健成長；其中，各產業庫存打銷的進度不一，但台積電第一季應該就會有歷年同季最強的表現。

財政部分析1月出口創佳績，部分原因來自春節落點導致基期不同，但1月不論經季節調整或比較和去年同期相近工作日的出口表現，年增率仍有1.6％～2.6％，反映出口依舊延續緩升格局，景氣已轉向正面循環的初始階段。

財政部表示，帶動出口的主因還是AI、高效能運算等新興應用商機持續發酵，資通與視聽產品因顯示卡、伺服器、儲存媒體需求暢旺，出口增幅高達1倍、前所未見，規模值94.2億美元是單月次高，占總出口比重也提升至25.3％。

蔡美娜直言，資通與視聽產品在1月出口仍穩居中流砥柱，特別是AI引爆相關買氣下，1月資通與視聽產品出口值年增47.24億美元，占了總出口值年增56.9億美元的83％，即1月出口增加有逾8成是由資通產品帶動。

至於占總出口比重36.8％的電子零組件，1月也中止連14黑的最長下滑周期，轉為年增7.5％，財政部分析，台積電提及半導體庫存已近尾聲，加上業者進口備料的積極度明顯提高，未來幾個月電子零組件出口會逐漸好轉。

財政部統計，1月進口也因電子零組件需求回溫，以及廠商春節前增補原物料庫存，規模值上升至347億美元的歷年同月次高水準，同時結束先前連14個月衰退走勢，年增率由黑翻紅至19％的一年半最大增幅。