受惠庫存去化 聯發科1月營收年增98.7％、刷同期新高

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聯發科（2454）今（7）日公布2024年1月合併營收，受惠於庫存去化，以及1月工作天數未縮減之下，聯發科1月合併營收為444.96億元，月增1.8％，與2023同期相比，年增高達98.7％，創歷年同期新高紀錄。

聯發科去年第四季合併營收為1,295.62億元，季增17.7％、年增19.2％，全年合併營收則是4,334.46億元、年減21％。展望2024年營運，聯發科執行長蔡力行在日前法說會上表示，今年第一季預期營收將較去年同期強勁成長，主要反映較去年同期更正常化的庫存狀態，不過與前一季相比則小幅下降，但毛利率預期將穩定在目前範圍內。

蔡力行預期，2024年全球智慧型手機出貨量將成長低個位數百分比至約12億支，而5G滲透率將從 2023年的57％-59％（high 50s％）增加到61％-63％（low 60s％）；同時也觀察到生成式AI不僅推動手機的升級需求，也帶動整體旗艦級和高階手機市場的成長。全球5G持續升級和旗艦手機晶片的市占率擴張將是今年手機業務的重要動能。

蔡力行強調，2024年將是聯發科下一個成長階段的開始，特別是看到無所不在的AI將需要更強大的運算能力和更快的傳輸來支持，聯發科不論是在邊緣運算或是雲端運算都看到中長期的成長機會，未來會持續推進旗艦級手機晶片、無線連網、企業級ASIC、車用電子及ARM架構運算領域等領域的新項目。

聯發科技預期今年第一季營收，以美金對台幣匯率1比31.2計算，將在1,218億至1,296億之間，與前一季約持平至下滑6％，但較去年同期增 27％至35％。

另外，聯發科在1月底也舉辦竹北辦公大樓動工典禮，新辦公大樓位處新竹高鐵精華地段，預計建置地上12層、地下5層大樓，計畫於2027年落成，未來將可容納3000人。董事長蔡明介強調，新辦公大樓是聯發科一大里程碑，而在旗艦級天璣9300晶片取得巨大成功後，對AI手機換機潮深具信心，今年將推出天璣9400，預計再創高峰。