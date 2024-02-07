《港股》利多失靈 恆指跌0.34%、半導體傷重

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】在大漲一天過後，儘管大陸股市普遍上揚，香港股市在周三午後仍翻黑，收在下跌。

中國監管單位最近幾天宣布限制賣空。「國家隊」投資人也說，他們正在擴大購買股票。彭博周二報導，習近平將與金融監管機關開會討論股市問題。這些消息都在周二大力提振了港股。

周三香港恆生綜合指數收盤下跌54.98點或0.34%，為16081.89點。國企股(H股)跌1.0%，為5422點。科技指數跌1.6%，為3191點。

NatWest新興市場策略師Galvin Chia說，市場已經顯示，他們樂觀的門檻很高。大陸政府對市場的長期方針也存在相當大的不確定性。

主要網科股下跌，京東跌2.9%，美團跌1.9%，阿里巴巴跌1.4%，僅騰訊升0.5%。

資訊科技股下跌，聯想跌4.8%，小米收挫1.5%。

半導體股領跌4.5%。中芯國際收跌8.2%；該公司周二盤後公布財報，第四季營收雖成長，但獲利下跌55%，第一季毛利率下修到9~11%之間。

華虹半導體也公布業績退步，獲利年減77%，收盤股價跌11.2%。

內房股在午後集體走軟。摩根士丹利發布報告，將房地產開發商平均目標價下調30%，並且下調2023~2025年這三年的獲利預測。