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台糖豬肉被檢出瘦肉精 嘉義市1、2月抽驗出爐

  • 中時即時 廖素慧
嘉義市衛生局長廖育瑋今天公布抽驗肉品結果均未檢出瘦肉精。（廖素慧攝）
嘉義市衛生局長廖育瑋今天公布抽驗肉品結果均未檢出瘦肉精。（廖素慧攝）

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台糖豬肉被檢出瘦肉精事件正值春節前夕，民眾採購肉品不太安心，嘉義市衛生局長廖育瑋今天指出，嘉義市積極捍衛食安，每年都檢驗數十件肉品，包括台糖及各廠牌都未檢出，發生此次台糖事件之後，會再加強抽檢肉品，今年會擴大抽檢驗的量。

廖育瑋指出，嘉義市2022年共抽驗85件（牛肉26件、豬肉57件、豬內臟2件)，2023年共抽驗54件（牛肉24件、豬肉29件、豬內臟1件）都未檢出瘦肉精，今年1月至今抽驗15件（牛肉4件、豬肉11件）畜肉檢體，也未檢出，檢驗結果都公布於嘉義市衛生局「食安在嘉」官網。

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