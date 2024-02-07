《經濟》出口元月登同期次高 增幅21月最大

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【時報記者葉時安台北報導】財政部周三公布113年1月海關進出口貿易初步統計，元月出口371.9億美元，月減6.9%，元月傳統外銷淡季，表現略低於預期，主因變數仍多、上月急單多使得基期較高；不過因上年適逢農曆春節連假，比較基期偏低，加上受惠於人工智慧等新興應用持續強，致年增18.1%或56.9億美元(按新台幣計算增20.1%)。財政部說明，季節調整後，仍代表景步入正向初階緩步循環階段，加上新興應用續強，元月出口值單月仍創歷年同月次高，並連續3個月正成長，增幅也寫下21個月最大。

1月進口347億美元，較上月增20.3%，較上年同月增19%或55.4億美元(按新台幣計算增21%)，創下歷年同月次高，並中止連14個月下滑，為近15個月最高，增幅1年半最大，除春節落點不同外，積體電路進貨需求回升，以及廠商於春節前陸續回補部分原物料所致。元月出超24.9億美元，較上月減86.1億美元，較上年同月增1.5億美元。

元月主要貨品出口在工作天數增加下，大多較上年同月回升，資通與視聽產品復因顯示卡、伺服器、儲存媒體等需求暢旺，資通與視聽產品出口94.2億美元，出口增幅高達1倍或47.2億美元，規模值創單月第2高，占總出口比重提升至25.3%。電子零組件、塑橡膠及其製品出口皆年增7.5%，機械亦增4%，分別終止連續14-22個月下滑態勢。

主要出口國家/地區，1月對美國出口創單月次高，對陸港外銷止跌回升。1月對美國、東協、大陸與香港3大市場出口均呈上揚，各年增56.6%、36.6%、17.2%，其中對美出口值受資通與視聽產品買氣活絡推升，創下歷年單月次高，對陸港出口則結束連續17個月負成長。對日本出口受電子零組件輸出減半拖累，對歐洲因自行車及其零件、油品等外銷欠佳，分別轉呈下降26.6%、11.8%。