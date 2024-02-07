回應監院 財政部：今年兩新政可減少房東逃稅

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針對監察院要求財政部改善租賃所得查核，財政部指出，尊重監委的調查權及結果。官員表示，除已執行的租屋大戶專案查核，今年起房租租金18萬元可列特別扣除額，及7月將上路的囤房稅2.0，都有助減少租屋黑數和房東逃稅。

據財政部內部資料，主計處依人口及住宅普查報告，以及家庭收支調查報告，推算出的房屋 租賃戶數約70萬戶到87萬戶。

至於綜合所得稅結算申報歸戶的租賃所得件數，近三年扣繳案件都逾80萬戶、非扣繳案件（推估為個人間租賃）也都超過30萬戶。

財政部指出，為改善租屋市場逃稅問題，先前即已加強查核持有多屋者的租賃所得，例如十戶以上囤房大戶專案2022年3月底完成，查核總件數1,734件中，核定補稅1,007件，補徵稅額9,985萬元。

財政部近日完成五戶的續查專案，全台共鎖定7,603件，補稅金額確定會破億元，且對相關查核案件，財政部都已建檔列管、持續追蹤，像是有些出租機率高的個案，國稅局除檢視水電費或實地訪視，最終手段就是查金流。

財政部說明，有所得就應該繳稅，但實務上平均每件補稅金額都不是太高，原因是很多房東基本上沒有所得，主要是靠收租過活，因此綜所稅不會累進到最高稅率，加上租賃所得有43％可列為必要費用扣除。

此外，所得稅法去年底修正後，今年起租金由標準扣除額改列特別扣除額，額度也從12萬元調高至18萬元，同樣有助財政部對房東查稅，「因為租客有申報需求」，想逃漏稅的房東自然就較難遁形。

財政部對房東也不是只有棒子、沒有胡蘿蔔，官員表示，以7月將上路的房屋稅條例修正（囤房稅2.0）來說，針對出租且申報租賃所得達一定標準（含包租代管）的房東，不僅未調升房 屋稅率，上限稅率更從現行3.6％降至2.4％。

官員表示，房東若未申報租賃所得，囤房稅率可能落入2％到4.8％課徵區間，但加入社會住宅包租代管的房東或公益出租人，申報綜所稅時，每屋每月租金收入有最高1.5萬元免稅優惠，房屋稅率更維持1.2％。