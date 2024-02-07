《科技》新電信三雄備戰春節 用戶連網不卡卡

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【時報記者王逸芯台北報導】即將迎接一連7天農曆年假，這也將是台灣新電信三雄第一個農曆年，各家業者不敢怠慢，紛紛在全台熱點加強連網品質，也加派人力監測，讓用戶金龍年出遊、拜年不卡卡。

中華電(2412)迎接春節連假，特於全台觀光景點、大眾運輸、商圈百貨及宗教廟宇等共計超過2百餘處，包括木柵動物園、碧潭風景區、大溪老街、九份老街、新竹城隍廟、宜蘭梅花湖、花蓮七星潭、台中中央公園、大甲鎮瀾宮、南庄老街、鹿港天后宮、竹山紫南宮、北港朝天宮、駁二藝術特區、旗山老街、台南孔廟、阿里山風景區、屏東慈鳳宮、台東伯朗大道等熱門景點，動員超過千人以上工程人員，除針對所涵蓋近4,000座高效能既有基地台擴充容量、建設近30座臨時台及進行網路優化外，更在春節期間派員24小時全程網管監控，讓用戶年假期間通訊網路品質不打折。

中華電執行副總經理暨網路技術分公司總經理簡志誠表示，中華電除擁有4G/5G最大主流290MHz和5G最大連續90MHz等頻寬外，更率先導入5G 2CA+4G 4CA新技術，且積極投入最新型基地台建設，讓中華用戶享受最順暢及最高品質的行動通信網路。

遠傳(4904)繼日前宣布提前完成遠傳與亞太電第一階段基站整併作業，原有的亞太行動網路覆蓋由原來的6000多站，幾乎翻倍提升到1萬多站，許多室內及戶外的涵蓋都應該有所提升。

因應農曆春節，遠傳運用AI大數據預估農曆春節、元宵燈會期間網路尖峰數據用量，提前進行網路容量配置參數優化，進駐地點包括台北市行天宮、台北市艋舺龍山寺、台北市迪化年貨大街、台北車站、基隆市廟口老街、宜蘭縣國立傳藝中心、新北市林口竹林寺、新北市三峽祖師廟、新北市烘爐地、桃園市大溪老街、新竹縣內灣老街、苗栗縣大湖草莓文化館、彰化縣鹿港天后宮、雲林縣北港朝天宮、南投縣竹山紫南宮、台南市南鯤鯓、高雄市佛陀紀念館、屏東縣潮州春節市集等。地點涵蓋全台每一縣市，包含觀光夜市、熱門商圈、廟宇、交通要道、以及超過百處風景區，打造用戶最順暢的網路。

台灣大(3045)指出，與合併台灣之星迄今，已完成全台150個行政區的網路整合，離島金門、澎湖、馬祖更已全數完成整併。將讓5G台灣隊用戶陸續使用到更大的5G涵蓋、更快的5G網速資源，整合後原台灣大用戶增加40%、原台灣之星用戶則增加近3倍的5G基地台涵蓋。迎接寒假、春節假期來臨，台灣大在全台年貨大街、熱門走春景點等活動場域，進行超過600站點的網路調校與擴容，增加50%~200%資源，以因應各地年節與活動人流，為5G台灣隊千萬用戶帶來最優異的服務體驗。

台灣大表示，因應與台灣之星4G頻段不同，每一站皆需執行不同頻段的移轉與整合，台灣大將台灣之星原本的900/2600MHz的頻段設備，逐站搬到700/1800/2100MHz的設備中，每一站工程師都需要花上數個小時進行整併，目的就是為了讓台灣之星、台灣大用戶皆能享受到較以往更好的網路品質服務。