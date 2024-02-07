《經濟》出口2月暫轉跌 春暖花開待這時

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【時報記者葉時安台北報導】元月出口連三紅，隨人工智慧、高效能運算等新興應用商機持續發酵，1月出口371.9億美元，為歷年同月次佳，且因去年同期適逢農曆春節長假，年增率擴大為18.1%。財政部統計處處長蔡美娜表示，2月出口將受到春節工作天數影響，判斷今年2月出口將短暫性轉下跌，單月減幅落在1至5%之間，不過前2月合併來估，仍可望年增落在6.6%至8.6%區間，整體景氣延續復甦向上態勢確立，第一季出口預估中高個位數穩健成長，後續「春暖花開」效應，出口表現可望3-5月更顯著。

展望今年，全球經濟成長步調尚稱平穩，惟仍需觀察大環境變數，如持續面臨升息之遞延效應、美中科技角力、地緣政治緊張等不確定因素干擾，所幸國內外預測機構預估今年全球經濟基本面將有所改善，且隨著庫存調整將近尾聲，國際終端商品需求逐步改善，AI等新興科技應用發展備受看好，加以國內半導體產業深具競爭優勢，如台積電(2330)法說會看好AI需求可望優於預期，業績將進入高速成長，皆有助維繫我國出口動能，第1季可望延續上升格局。

財政部統計處處長蔡美娜表示，首季出口表現如同主計總處說法，今年第一季出口可望中高個位數穩健成長。

蔡處長進一步說明，春節落底不同，2月出口將受到春節工作天數影響，判斷今年2月出口將短暫性轉下跌，單月減幅落在1至5%之間，規模值295-307億美元之間。而以1-2月合併出口值來看，成長態勢沒有改變，今年前2月出口預估將年增6.6%至8.6%之間，整體景氣延續復甦向上態勢確立。然春天季節多變，出口春暖花開可望3-5月更顯著。