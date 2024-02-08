美經濟學家：全球迎「十年債務危機」 部分國家財政將慢慢衰亡

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美國著名經濟學家、Laffer Tengler投資公司執行長兼投資長Arthur Laffer最新警告，世界正面臨一場將會持續十年的債務危機且不會有好的結果，一些不解決債務問題的大國，將在財政上緩慢死亡，一些新興經濟體很可能會破產，有能力改善財政的國家可透過吸引海外勞動力、資本和投資而受益，無法改善的國家則可能失去人才與收入等等。

國際金融協會（IIF）去年11月16日表示，去年第三季全球債務規模創下307.4兆美元新高紀錄，高收入國家與新興市場的債務規模都大幅增加，第三季增加的負債超過八成來自於已開發國家，美國、日本、法國和英國為主要推手，在新興市場則以中國、印度跟巴西增加最多。

數據顯示，全球債務占全球GDP比重已攀升至336%，而2012年已開發經濟體債務占GDP的比重為110%，新興經濟體的占比則為35%，根據國際金融協會最新的全球債務監測報告，2022年第四季這一數字為334%，大約有100個國家將被迫削減衛生、教育和社會安全等關鍵社會基礎設施的支出來還債。

Laffer警告說，隨著已開發國家人口持續老化跟勞動力下滑，償還債務將越來越變成是一個問題，而解決這個問題有兩種主要方法，一個是提高稅收，不然就必須讓經濟成長快過債務增加的速度。