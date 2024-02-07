晶碩董座郭明棟：矽水膠將為今年到明年主要成長動能

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隱形眼鏡龍頭晶碩光學（6491）於今（7）日舉辦集團旺年晚會，董事長郭明棟表示，今年到明年主要的成長動能會是矽水膠，預計會推出三種新品；而大溪新廠預計最慢會在第三季通過GMP認證，待認證過後將立即先投入生產矽水膠。

晶碩2日公告2024年1月合併營收，為5.67億元，雖月減0.18％，但年增13.7％，去年第四季合併營收20.38億元，季增21.5％、年增14.72％；至於2023年全年合併營收則為67.9億元，年增7.41％

郭明棟指出，隱形眼鏡市場全球市值約102億美元，前3大品牌營收占比就占了90％，晶碩身為年輕的後進品牌靠著初生之犢不怕虎的拚勁、在短短十幾年中就達到全世界2％以上的市占率，對於晶碩光學未來的發展非常樂觀，尤其過去五年雖然經歷疫情衝擊但營收與淨利仍不斷成長。目前站穩腳步後下一步就是要從亞洲進軍世界盃，目標是成為國際領導品牌。

郭明棟也透露，未來5年內的產品布局將有三大重點，分別是材料、光學、和藥用。材料方面將以矽水膠為主，分為高透氧、超透氧、極高透氧，光學部分著重老花及近視控制。至於藥用方面則是鎖定藥物釋放隱形眼鏡及智慧隱形眼鏡作為發展目標。

郭明棟強調，晶碩研發投入上是數一數二的，近十年不但投資33億研發經費，團隊更擁有超過200位專家，至今累積28國共235篇專利數量及41國249張產品認證。

晶碩今年晚會主題為「光與視 譜寫華麗時代」，不但呼應公司以光學產品出發的本質，更凸顯未來成為世界一流品牌的野心。藝人陣容特別邀請八三夭、魏如昀、楊培安等人現場表演，除了豪華的表演嘉賓陣容，獎品與獎金總價更超過一千兩百多萬元，展現晶碩光學在過去一年的優異成績，晶碩光學董事長郭明棟也與母公司和碩聯合科技執行長鄭光志一同舉杯敬酒慰勞員工們過去一年的辛勞。