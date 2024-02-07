絕美景致陽明山花季今開跑 蔣萬安自信喊：告白不成功找我

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2024陽明山花季「花續陽明」今(7)日正式拉開序幕，預計展至3月17日，而為期40天的花季中，早開山櫻花、寒櫻、八重櫻、昭和櫻、吉野櫻將接續開放，滿山的杜鵑花也會一起配合盛開，另外二月末的西洋水仙以及三月中的紫藤花，讓陽明山呈現花花世界；台北市長蔣萬安致詞時也打趣提到，在花季期間告白一定成功，「不成功找我」。

蔣萬安表示，今年的陽明山花季，櫻花盛放，展現出絢爛的美景，自己上山途中見到山嵐繚繞、繁花盛開的景緻美不勝收，非常適合在連假期間與家人來陽明山走走看看。

他提到，不用出國到日本，可以到陽明山賞漂亮櫻花，另外花季也結合周邊的歷史建築與館舍，其中與光復樓合作展出藝文作品，在賞花之餘也可以過去欣賞藝術作品。

接著話鋒一轉，蔣萬安直言自己這幾天陸續前往內湖夜櫻季、三層崎花海以及今天的陽明山櫻花季，「每次都看到滿滿的粉紅泡泡」，上次自己曾說過在花季告白的戀人一定可以成功，「沒成功找我」，但今天來到陽明山花季現場，就覺得告白一定成功不會失敗。

不過蔣萬安也提醒，由於山區停車空間有限，民眾若想上陽明山看花季，儘量搭乘大眾運輸工具，大家搭捷運轉接駁公車，無論是131、124號公車都可以到達陽明山花季現場。

公園處長藍舒凢表示，陽明山風景秀麗，旅客絡繹不絕，尤其是每年春天的陽明山花季，更是吸引到國內外的賞花人潮，另外陽明山上6座藝文館舍—辛亥光復樓、文化大學華岡博物館、陽明山中山樓、陽明書屋、林語堂故居和閻錫山故居，配合「花續陽明」的主題聯袂舉辦「草山百年風華─陽明山館舍串聯活動」，在花季期間各館舍將推出多樣化的活動。

她指出，包含辛亥光復樓展覽、集章等各式動靜結合的精彩活動，讓大眾在賞花的同時，更深入了解陽明山的豐富歷史，而辛亥光復樓除了展出六館舍文物外，花季期間還推出了新銳藝術家吳奇娜小姐的靜創作展和陽明山區祖孫畫展。