《生醫股》CAMCEVI美國銷量創新高 逸達1月營收年增52%

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【時報記者郭鴻慧台北報導】逸達(6576)1月合併營收約新台幣3,280萬元，較上月增加14%，較去年同期增加52%。

逸達1月合併營收組成包括供貨CAMCEVI六個月劑型予美國經銷商、提供中國大陸授權夥伴臨床用途銷貨收入合計1,985萬元，以及CAMCEVI六個月劑型美國市場銷售分潤1,295萬元。

2024年1月CAMCEVI六個月劑型美國終端市場銷售量為1,839支，較上月的1,295支成長42%，相較去年同期大增324%，銷售再創新高，向上趨勢不變。

展望2024年，逸達預計於下半年向美國FDA提出三個月劑型(CAMCEVI 21mg)藥證申請，2025年於美國上市銷售。CAMCEVI的歐洲授權夥伴Accord Healthcare預計於年中左右，於歐洲六個月劑型市場最大的西班牙開賣CAMCEVI 42mg；中國大陸授權夥伴長春金賽藥業在CAMCEVI 42mg用於治療晚期前列腺癌三期臨床順利達標，預計將於下半年遞送中國藥證申請。此外，CAMCEVI用於兒童中樞性性早熟以及停經前乳癌之三期臨床試驗亦積極進行中；隨著CAMCEVI於新市場、新劑型與新適應症的持續推進，逸達中長期營收成長可期。