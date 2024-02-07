玄大校友朱冠宇 翻轉生命：獨特的品牌視覺設計視角

玄奘大學106級視覺傳達設計學系廣告設計組畢業校友朱冠宇，出生在藝術世家，因著父親是鋼琴師、母親則善於日式花藝與油畫創作，從小深受美學薰陶，對藝術尤其視覺設計特別喜愛，因此開始了設計的學習歷程。高中時期的冠宇，在相關科系技職的學習過程，更確定未來以設計為目標的學習生涯路徑。於是抱持著對設計的執著，冠宇在玄大畢業後，現在已是中原大學商業設計所的碩士班學生。

Booze Light品牌識別設計設計：朱冠宇。圖／玄奘大學提供

玄大的藝術時光：精煉的設計話語傳達

進入玄大，對冠宇來說是人生最美好的選擇。他侃侃而談：「當初就是想到玄大視傳就讀，大學的學習成就現在的我」。更重要的是，冠宇延續高中時期所具備的設計專業及熱情，在玄大的豐富學習資源中，積極爭取參與產學合作、設計競賽、業界實習，甚至還爭取至廈門海外實習的機會。這些豐富多樣的學習過程，提升了冠宇對於設計的眼界，讓冠宇在設計專業上更成熟自信，發揮了獨特的設計天賦，透過作品傳達美學意念，在大學期間有許多參展與競賽作品受到矚目。玄大對冠宇來說，是他設計生命翻轉的推手。

設計是生活態度與價值的反芻

在玄大的學習培育下，冠宇秉持對設計的情有獨鍾，希冀帶著對設計的熱情及專業，繼續研讀精進。他認為凡事只要努力和堅持，一定能達成目標。因著如此的信念，冠宇的設計話語，不只停留在視覺呈現的美感，他更重視美感背後的設計目的及作品蘊意。更重要的是，冠宇在生活態度中體現設計的價值，而他也持續以這樣獨特的設計視角進行創作。期待冠宇的設計人生大放異采，更希望更多學弟妹在玄大的學習平台翻轉自己的設計生命。