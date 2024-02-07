台新換匯超優惠 美元最高減4分

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七天春節假期即將來臨，不少民眾規劃趁機來一趟海外旅遊，出國前想划算換外幣。台新銀行建議，可善用台新線上「24小時換匯」與「匯率到價通知」，等到匯價接近「甜蜜點」再出手。

同時，搭配台新近期線上換匯活動，3月31日前於營業日每週三，以及每月6日、11日、16日，透過台新網路或行動銀行換匯，美元最高減4分，澳幣、人民幣、歐元及港幣也有優惠，好好把握可為自己再多賺一些旅費，若使用台新外幣ATM提領外幣現鈔，還有機會抽萬元旅遊金。

台新銀行秉持「Rich Art For Digital Life（數位生活的財富藝術）」理念，期盼以數位金融服務，為客戶打造多元豐富的生活。為滿足客戶換匯需求，台新網路或行動銀行提供「24小時換匯」服務（服務時間為週一上午9時至週六凌晨3時），民眾可事先於台新行動銀行設定「匯率到價通知」，當匯率觸及設定的目標價位時，便能即刻收到提醒通知，隨時掌握最佳的換匯時機。搭配春節旅遊熱潮，台新銀行也應勢推出全新線上換匯活動「龍來匯運轉」，即日起至3月31日前，營業日的每週三及每月6日、11日、16日透過台新網路或行動銀行以新台幣兌換美元最高減4分，澳幣減6分、人民幣減1分，歐元減8.75分，港幣減1.25分，有出國計畫的民眾，歡迎把握活動優惠日線上換匯。

台新銀表示，為無法親臨分行領取外幣現鈔的民眾，台新也貼心打造最綿密的線下外幣服務據點，除全台台新分行皆配置外幣ATM外，於全台楓康超市、指定全家便利商店及OK超商與台鐵車站，也皆設有外幣ATM，提供美元、日圓、人民幣及歐元四種幣別。

此外，台新外幣 ATM 服務對象不僅限台新客戶，民眾使用他行金融卡，也可於台新外幣ATM直接進行換匯並提領外幣現鈔。

為迎接春節旅遊熱潮，台新「外幣ATM」特別推出外幣大禮包，3月31日前民眾於台新「外幣ATM」存款或提領任一幣別之外幣現鈔，即送「台新Point 5點(元)」（點數可於 Richart Life APP 參與一點抽、兌換超商購物金，或使用台新Pay行動支付消費折抵等）以及機場接送優惠券，還有機會抽「萬元旅遊金」、「Nordace旅行背包」、「台新Point1,000點(元)」等多項好禮。