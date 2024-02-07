《鋼鐵股》中鋼今年四大經營方針 董座期許鋼市飛龍在天

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【時報記者葉時安台北報導】中鋼(2002)董事長翁朝棟在經理部門主管陪同下展開農曆春節前夕拜年活動，前往廠內各單位、工會及總部大樓各子公司拜年，董座表示，中鋼不再追求生產更多鋼鐵，攜手下游客戶共創鋼鐵更大的價值。今年中鋼的經營方針包括「智慧營運數位化」、「綠能產鏈低碳化」、「技術行銷加值化」、「最適產能精緻化」，期許鋼市在金龍年能夠「飛龍在天」。

翁董事長表示，面對現今產業環境變化、企業ESG永續發展以及未來碳中和嚴峻挑戰，中鋼在生產流程、產品組合、營運模式、綠能減碳、投資布局以及公司治理等各面向持續精進優化，戮力推動「高值化精緻鋼廠」、「發展綠能產業」雙主軸及「數位轉型」、「低碳轉型」、「供應鏈轉型」之三轉工作，中鋼不再追求生產更多鋼鐵，而是要攜手下游客戶共創鋼鐵更大的價值。此外，今年中鋼的經營方針包括：「智慧營運數位化」、「綠能產鏈低碳化」、「技術行銷加值化」、「最適產能精緻化」，翁董事長期勉全體同仁攜手努力，也期待鋼市在金龍年能夠「龍騰四海、飛龍在天」。

小港廠區是中鋼的生產基地，亦是中鋼的根，翁董事長周三率領經營團隊上午先至小港廠區各廠處向主管及同仁拜年，下午則轉赴總部大樓向其它單位及集團子公司祝賀新年。