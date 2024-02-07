《類股》元月成績單 緯軟創同期高 叡揚年增0.56％

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者莊丙農台北報導】緯軟(4953)1月合併營收為8.41億元，月減0.4％，年增28.3％，續創同期新高，亦為單月歷史次高；叡揚(6752)1月合併營收為1.19億元，月減30.12％，年增0.56％，月減主因為第4季為傳統旺季及專案認列所致。

緯軟指出，第1季受到工作天數短少的影響，營運進入傳統淡季，預期首季營收相對第4季下降，但長期營收成長動能無虞，仍將維持年增表現，成長力道則取決於大陸市場景氣復甦表現。

叡揚持續推動碳盤查，主要合作面向為跟顧問業者合作，近期叡揚有20多位通過碳盤查顧問認證，主要目的為協助中小企業相關疑難雜症與跟顧問業者能有更多的合作擴大互利面向。而面對CBAM歐盟碳邊境調整機制已開始試行，生產鋼鐵製品的金屬業，例如：鋼材、扣件、鋁製品等企業首當其衝，面對更頻繁的碳盤查頻率、更多樣的申報需求，叡揚碳盤查方案能同時滿足ISO 14064以及CBAM的二合一碳盤查要求，到位支援金屬業者將碳盤查化繁為簡。

對於LLM及AI技術，叡揚2013年開始投入，由NLP、機器學習開始，團隊持續研讀論文、試驗各類模型，落地解決實務問題，後續延伸到圖像區塊辨識及內容物辨識的應用。對於LLM（大型語言模型）以牽涉繁體中文、文化、資料機密、雲地選擇，及成本算力考量下，強調高效且彈性的LLM Fine-Tuning策略，LLM與外部知識的動態結合，持續更新的外部資訊，並把關機敏資料的安全性。