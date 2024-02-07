手機變成刷卡機 「台新手付APP」神助攻商家搶年節商機

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迎戰農曆新年商機，各產業商家正摩拳擦掌，現今消費者已廣泛使用信用卡與行動支付，商家如何快速導入符合市場趨勢之收款方式，成為商場致勝關鍵。台新銀行打造多元收款神器「台新手付APP」，讓商家透過「台新手付APP」將手機變成一台刷卡機，協助商家抓住更多年節潛力商機。

台新說明，無論消費者拿出實體信用卡、Apple pay、 Google wallet等感應支付，或是Line Pay或街口支付等掃碼錢包，商家只要「台新手付APP」在手，就能輕鬆滿足不同顧客的支付需求。

台新銀行觀察，在農曆新年前後，商家與各大市集通常客流量倍增，以往因為部份顧客未攜帶現金（僅有信用卡），商家苦無信用卡收款工具而錯失商機，因此台新銀行推出「台新手付APP」，讓商家不管是在店面內或是戶外擺攤販賣，都能輕鬆使用手機接受各式支付，並能透過「台新手付APP」查詢交易記錄與即時退貨，讓商家們高效率處理每一筆交易，節省傳統刷卡機裝設成本。

「台新手付APP」創新的服務設計，大幅優化商家籌備營運的效率，台新導入數位化申請流程，使個人商家可自行上網申請，相較傳統收單(刷卡機)申請流程，節省約三周申請時間。

另，商家只要申請「台新手付APP」，待案件核准後，台新銀行即透過系統以最高安全規格發送帳號、密碼，商家下載「台新手付APP」並進行設定，僅約10分鐘即可完成前述流程，相較實體刷卡機需耗費3～5個工作天申請裝機，「台新手付APP」大幅提升商家申辦效率。

鎖定龍年商機，台新認為，此時正是商家提升銷售的絕佳時機，隨著國人支付習慣改變及行動支付熱潮，「台新手付APP」是商家的致勝關鍵，不僅讓商家們在營業額旺季更輕鬆收款，也提供消費者多元支付選擇，滿足不同客群的需求。台新銀行持續提升商家的營運效率和收入，協助商家更從容地應對市場激烈變化，致力於成為商家不可或缺的智慧好夥伴。