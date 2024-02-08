梅西對香港、日本兩個樣？中國球迷發起抵制

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阿根廷球王梅西，上周末原本要在香港進行表演賽，卻因傷沒有上場，離場時也沒向球迷們打招呼，讓梅西的粉絲相當失望，今（7）日晚間他將與日本神戶勝利船隊踢表演賽，賽前暖身影片曝光，他看起來狀態不錯，引發上一場比賽的球迷，質疑他的傷勢真實性，甚至有中國網友發起抵制梅西下月赴陸比賽！穿著應援球衣，球迷非常激動，不停揮舞倒讚手勢，高喊退票，原來4日時，目前效力於國際邁阿密隊的阿根廷球王梅西，原本要與香港隊進行表演賽，卻因腿傷缺席整場比賽，讓花大錢買票的球迷相當失望，這場比賽門票最貴票種4,880港幣，相當於20,000元台幣！

香港球迷：「我是專門帶孩子，來感受現場比賽的臨場感，尤其他們非常想看梅西，現在他們非常的失望。」

國外球迷：「非常不恥，他們應該整個球團組織，該為此感到羞愧，應該給民眾退款退票。」

香港球場擠滿38,000名觀眾，不少梅西鐵粉引頸期盼，球王卻全場坐在場邊，賽後一句話沒說就離場，球迷簡直炸鍋，且香港賽後的7日晚間，梅西將與神戶勝利船進行友誼賽，目前已飛抵日本，賽前暖身影片曝光，梅西傷勢看來並無大礙，讓不少人質疑他以傷病欺騙球迷，不過也有人認為可能是球隊利益談不攏。

中國影音部落客白話頻道大白：「這次梅西不出場，也有可能香港這邊賽事主辦方，跟梅西球隊或跟梅西團隊，他們在價錢上沒談好，導致梅西這邊，可能就拒絕出場表演了，這倒真有可能，但如果說是這樣，你中場好歹跟球迷問候一下，簡單說個話總可以，（結果）什麼也沒做。」

梅西香港沒出賽引發風波，想當然成為日本賽前記者會記者的追問焦點！

阿根廷足球巨星Lionel Messi：「我做了核磁共振檢查，發現內收肌水腫，我沒能在香港上場，是真的覺得很可惜，我目前狀態是感覺好多了，真的希望能順利上場。」

傳出日本主辦單位為滿足球迷還推出「梅西全餐」，除了賽前練習與記者會上保證能看到梅西，還能使用VIP包廂，並拿到球王親簽球衣與比賽用球，套餐價300萬日幣，超過新台幣60萬！

而不管梅西日本行能否順利出賽，這次缺席風波傳出有大陸網友準備抵制梅西3月赴陸友誼賽，如何平息爭議，也考驗著球團公關能力。（記者周恬吏、喬大龍／綜合報導）