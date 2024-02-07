即起停止招攬赴陸旅遊團 王國材回應了

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交通部觀光署下午宣布，旅行社即日起停止招攬赴陸旅遊團，3至5月份已成團的旅遊團仍能出團，而6月1日起無論成團與否，一律不得出團。交通部長王國材稍早表示，該措施相關部會已討論1、2周，由於1月份以來大陸動作頻頻，包括斷交、M503航路變更等，未對我釋出善意，因此決定暫停旅遊團出團。

王國材表示，我方釋出許多善意，這1、2周的跨部會討論是否如期來做，各方討論結果認為，覺得大陸太惡意、沒有正向回應，出團先實施3個月，3至5月成團都可以出去，6月之後就要看大陸善意，例如M503有無找我方溝通、依照國際慣例協商等。

外界質疑，該措施對大陸並無影響，反而傷到台灣的旅遊業者，王國材說，大陸旅遊恢復只有1成而已，仍希望全世界旅客過去。跨部會討論的重點，在於我方去年已經釋出善意，結果現在一系列手段，包括斷交、M503航路等，後續可能還有招，這樣的話，沒得到善意回應卻要繼續實施，大家會沒辦法接受。

王國材說，現在正在與旅行業者溝通，「我已經知道要被罵」，強調自己過去在立法院的談話，都是非常支持兩岸人民交流，而去年宣布開放也是大家討論的決定，先釋出善意看能否得到回應，但今年出現這變數，我方無法接受，才透過這樣的方式表達遺憾。