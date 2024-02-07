彰化南瑤宮進香發潦溪證書 市長：整合意見研議年年辦

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彰化市南瑤宮笨港進香今年將在年3月24日至31日展開8天7夜的遶境行程，今年輪值「三媽六」，有許多信眾期盼的「潦溪」，徒步橫渡濁水溪。彰化市長林世賢表示，「潦溪」遶境3年1次，每每吸引萬名香客相隨，今年除首度頒發「潦溪證書」，也將整合各方意見，讓「潦溪」成南瑤宮每年進香的特色活動。

南瑤宮今年往笨港進香活動輪由聖三媽會、新三媽會與老六媽會負責舉辦，依照傳統慣例，每逢「三媽年（或稱三媽六）」笨港進香時，回程一定要「潦溪」橫渡濁水溪，因此有「三媽進香愛潦溪」的說法。

南瑤宮笨港進香活動將沿途經過彰化、雲林、嘉義等地的知名廟宇，全程來回近300公里，並在3月29日回程時，進香團將從雲林縣斗南順安宮出發，前往莿桐鄉潦溪，進行別具意義的洗淨儀式。

潦溪路線從饒平廣興宮出發，渡過濁水溪，於終點時路線分為兩段抵達溪州北聖天宮與南天宮，全程約5至7公里，需時約5小時。

林世賢指出，今年的笨港進香以「慈航洗淨」為主題，寓意著信眾們在媽祖的慈悲與護佑下，洗去塵埃、汙垢與業障，潔淨心靈，迎接新的一年，潦溪的水也代表著「遇水則發」的財運，潦過溪水得到媽祖的庇佑賜福，能帶給信眾們富裕與吉祥，財源廣進，永保安康。

要參加遶境的民眾可透過網路或南瑤宮現場服務台報名，分為全程800元（8天7夜）和潦溪單天500元（1天）兩種方案。報名者將獲得專屬的潦溪毛巾、進香帽、進香旗、LED發光符令等物品，繳費報名者的名字也會寫入疏文祈福，同時獲得專屬的「潦溪證書」作為認證。

南瑤宮還提供潦溪觀光小旅行的活動，報名潦溪觀光小旅行每位600元，搭乘車輛參觀當地的觀光景點，並有導覽老師進行解說，增加進香的樂趣與知識。林世賢說，南瑤宮笨港進香潦溪是全國唯一最具特色的進香活動，希望能讓信眾們有一個難忘的體驗。