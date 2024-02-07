《半導體》拚淡季不淡！聯發科、達發1月營收齊報喜

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【時報記者王逸芯台北報導】聯發科(2454)1月營收報喜，年增高達98.79%，小金雞達發(6526)同樣交出好成績，單月營收重回10億元大關、年增加37.93%。

聯發科1月營收444.96億元、月增加1.87%、年增加高達98.79%。

聯發科2023年旗艦手機晶片營收強勁成長70%，並貢獻超過10億美元的營收，最新旗艦天璣9300得到市場相當正面的反饋，市佔率將持續提升。展望2024年，聯發科預計全球智慧型手機出貨量將成長低個位數百分比至約12億支，而5G滲透率將從2023年57%~59%(high 50s%)增加到61%-63%(low 60s%)。另外，也觀察到生成式AI(人工智能)不僅推動手機的升級需求，也帶動整體旗艦級和高階手機市場的成長，看好全球5G持續升級和旗艦手機晶片的市佔率擴張將是今年聯發科手機業務的重要動能。

法人表示，聯發科第一季旗艦級手機晶片在去年第四季出貨高峰過後，銷量將會放緩，加上大陸手機銷量呈現年衰退，預期首季手機晶片營收將季減；再者，TV廠商因應奧運商機進行補貨，預期帶動TV晶片出貨季增，但被疲弱的消費性電子需求拖累，預期智慧裝置平台部分營收持平；另外，因進入傳統淡季，以及新舊產品轉換拖累 出貨進度，預期PMIC(電源管理IC)營收季減。整體來說，法人預估聯發科第一季稅後淨利恐相較去年第四季有個位數衰退，EPS落在14~15元。

聯發科預期第一季營收以美金對台幣匯率1比31.2計算，將在1218億至1296億之間，與去年第四季約持平至下滑6%，較去年同期增加 27%至35%。營業毛利率預估將為47.0%±1.5%，費用率預估將為28%±2%。

聯發科小金雞達發也公布1月營收，單月營收重回10億元大關、達10.49億元，月增加6.4%、年增加37.93%。