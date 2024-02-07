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荷蘭國防部稱中企有間諜活動 陸外交部駁斥

  • 中時即時 李文輝
陸外交部駁斥荷蘭國防部稱中企實施間諜活動。（大陸外交部）
陸外交部駁斥荷蘭國防部稱中企實施間諜活動。（大陸外交部）

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中國大陸外交部發言人汪文斌2月7日主持例行記者會。有外媒記者提問，荷蘭國防部長稱，中國政府支持的公司對荷蘭國防部進行間諜活動。對此，汪文斌表示，中方反對任何針對中方的無端攻擊抹黑。事實上，中國是網路攻擊的主要受害國之一，中方堅決反對並依法打擊任何形式的網路攻擊，不會鼓勵、支持或縱容駭客攻擊行為。

汪文斌說，網路安全是全球性挑戰，把抹黑特定國家、搞陣營對抗那一套搬到網路安全問題上來，只會破壞國際社會團結應對網路安全威脅的努力。中方希望有關方面採取建設性、負責任的態度，和中方共同維護網路安全。

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