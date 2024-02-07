到虎尾騎單車旅行更便利 雲林縣府設24「MOOVO站點」

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雲林縣公共自行車租賃系統「MOOVO」去年在斗六市試辦17點受到好評，今年擴及虎尾鎮設24點，斗六再加設20點，全縣總計61點，虎尾的MOOVO自7日啟用。雲林縣長張麗善表示，到今年6月底還會增加斗南、西螺2鎮布點。

MOOVO公共自行車（含電動輔助自行車）去年8月在斗六市試辦，設於斗六火車站（前站）的每月租借次數甚至突破3700次以上，使用次數不斷升高。

縣府交通工務局7日啟用虎尾鎮24點的MOOVO，縣長張麗善在農博園區試騎宣布啟動。本次營運車輛亦引進2024年全新智慧自行車、電動輔助自行車車款，電動車款滿電可騎乘70公里。

虎尾24個布設點包括虎科大、虎尾高中、虎尾國中、虎尾農工、虎尾鎮立幼兒園、大屯國小、建國眷村、台大雲林分院虎尾院區、平和國小、東仁國中、下溪社區活動中心、虎尾人運動公園、虎尾日式舊水塔、安西社區活動中心、埒內里拱雲宮、農博公園、虎尾鎮公所、虎尾鎮立圖書館、虎尾多功能活動中心、高鐵雲林站、頂溪社區體育休閒館、揚子高中、雲林故事館。

縣府交通工務局長汪令堯表示，斗六市除原本的20點之外，再增加17個點，包括水資源二號公園、雲林溪美食廣場、勞工育樂中心、梅林福天吊橋、石榴車站、石榴國小、石榴國中、長和宮、崙豐里、久安里三殿宮、正心中學、龍潭社區活動中心、咬狗籃球場、嘉東里、斗六觀光夜市、斗六分局、經濟部斗六產業園區服務中心。

張麗善表示，為鼓勵民眾使用公共自行車，在雲林縣騎乘智慧自行車享前30分鐘免費使用、電動輔助自行車前30分鐘僅需自付10元；若有購買TPASS通勤月票，騎電動輔助自行車前30分鐘也免費。

虎尾鎮代會主席林嘉弘表示，虎尾鎮的道路串街工程已經建構完成，對行人及輕旅行非常方便，不過點對點的串聯稍顯不足，在一些大型交通工具到達不了之處，智慧型單車很有幫助，感謝縣長張麗善縣長在農曆春節即將來臨之前，獻上這個大紅包，這是鎮民的福氣。

交通工務局預計今年六月底前再於西螺鎮、斗南鎮布點，屆時全縣將有120個站點、900輛MOOVO。