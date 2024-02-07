橙的1月營收達3,413萬元 年增108.28％

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

胎壓偵測器(TPMS)大廠橙的（4554）7日公布自結2024年1月合併營收達3,413萬元，年增108.28％，且單月合併營收已連續六個月繳出年增表現。

橙的表示，旗下AM業務除受惠歐洲地區雪地胎出貨旺季，以及陸續擴增新客戶效益展現，再加上，日本地區新專案開始出貨認列，帶動日本地區營收較去年同期大幅成長30.67倍，佔1月整體營收比重達19.91％ 。

此外，中國商用車龍頭宇通汽車等OEM業務客戶拉貨力道穩步成長，皆係推升旗下AM、OEM業務銷售表現，分別繳出年增138.94％及45.58％水準。

橙的指出，近年來集團積極強化AM及OEM市場業務接單量能，憑藉具備高度產品研發設計技術實力、高良率量產一條龍服務，且擁有歐美日台及大陸等多國專利優勢，滿足客戶與品牌車廠於客製化TPMS產品需求，有效深化橙的與客戶緊密合作關係，助力集團持續擴大「Orange」品牌全球業務接單及市占率表現。

展望2024年第一季營運，橙的持審慎樂觀看法。橙的仍不斷深化兩大業務動能以創造整體營運正面之效果挹注，針對歐洲地區積極擴大業務接單及開拓新客戶，完善佈建當地自有業務團隊，以保持既有區域經銷商良好業務合作黏著度，並開發當地汽車零組件批發通路商、專業輪胎通路等直營客戶接單表現；同時，橙的仍積極爭取美國知名量販通路業務合作關係，皆有望持續創造未來營運有利正面效益。