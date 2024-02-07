年前資金需求大 新台幣最高發行額衝上3.8兆續創高

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

農曆年關將至，民眾採買年貨、領新鈔與發放紅包，鈔票及硬幣等通貨需求大增，資金需求旺盛，讓通貨衝上高點。中央銀行7日公布2024年農曆春節前最後一個營業日（2月7日）的新台幣最高發行額為3兆8,753億元，續創歷史新高。

所謂「通貨」是指，一國中央銀行所發行的紙鈔（紙幣）及硬幣（鑄幣）。每年農曆年前，企業發放年終、績效獎金，加上民眾提領新鈔、發紅包、採購年貨及各式用品，都會推升通貨發行額，而農曆春節前最後一個營業日，通常都是發行額高峰。

2024年最高發行額3兆8,753億元，雖續創新高，但相較去年最高發行額3兆6,873億元，僅增加1,880億元或5.10％，增額創近四年新低，年增率則為近七年最低。

央行發行局長鄧延達說明，增加金額即年增率都放緩，主要反映兩大因素，其一是現金的預防性需求下降，由於疫情已大幅趨緩，民眾不會一次提領大量現金放在身上，「這部分是蠻明顯的趨勢」；其二是去年年增率8.77％，基期已墊高，也是今年年增率放緩因素之一。

鄧延達進一步指出，疫情期間每年最高通貨發行額增加較多，但疫情前大約每年最高發行額約增加1,500億元左右，今年增加1,880億元來看，應是回歸疫情前水準。

鄧延達強調，國內行動支付占比有在上升趨勢，但國人使用鈔券仍有一定數量，現金支付習慣還是很高，並未完全因為行動支付增加而減少，實際觀察民眾喜歡用現金的習慣尚未出現明顯改變。

他也提到，今年1月1日通貨發行額約3.43兆元，到2月7日已大幅提升至3.88兆元，農曆年前是通貨高峰，年後則因民眾將錢存入銀行，資金會陸續回籠，預計在過年後兩個月內，慢慢回流到銀行體系。

另，由於去年春節假期長達10天，放假天數愈長，民眾提領現金放身上也會愈多，而今年春節假期僅7天，多少也會使今年最高發行額的年增率放緩。