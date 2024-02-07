經濟部擴大出口管制 77項工具機禁對兩俄輸出

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工具機公會今日發布新聞稿指出，經濟部公告修正「戰略性高科技貨品種類 特定戰略性高科技貨品種類及輸出管制地區」之「俄羅斯及白俄羅斯高科技貨品清單」，將「國際商品統一分類代碼」(HS Code)貨品號列自8456至8465正式列入出口管制項目，影響層面遍及國內所有工具機產品。

工具機公會產品近8成靠出口，公會在今年一月中展望記者會表示，地緣政治是牽動全球經濟板塊移轉的景氣變數之一，面對全球市場變化快速和客戶需求的不確定性，台灣工具機廠商反應敏捷，積極開拓新生機。

政府擴大出口管制，工具機公會希望政府持續投入政策資源協助國內工具機暨零組件業者技術升級轉型，短期可以政策主軸的智慧化與低碳化協助產業進行雙軸轉型，中長期則需審慎面對並協助業者及早因應地緣政治下的關鍵零組件技術自主化發展與深化跨產業應用。

另外，在市場拓銷上，期盼政府積極洽簽FTA及CPTPP，為業者爭取關稅優惠，更協助廠商拓展新市場讓好產品推出國、積極洽邀買主來台及辦理媒合採洽會等。因應新興市場需求強勁，今年工具機公會也規劃印度、越南、印尼、墨西哥、馬來西亞等多場次海外參展團，協助會員前進潛力市場拓銷，業者要爭氣，但也要有底氣，期待政府在重點市場拓銷能有更多的補助規劃與資源，支持業者海外拓銷。

展望2024年全球景氣逐漸回溫，加上工具機公會在3月份將辦理「台灣國際工具機展」(TMTS 2024)，國外買主報名踴躍，預計可為國內工具機暨零組件業者開創商機。