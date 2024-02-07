前往主要內容
工商時報LOGO

《台灣通史》白話文版 讓年輕人親近自己的台灣史

  • 中時即時 李怡芸 陳俊吉
連震東文教基金會推出《台灣通史》白話文版，連戰（中）也特別出席支持。（陳俊吉攝）
連震東文教基金會推出《台灣通史》白話文版，連戰（中）也特別出席支持。（陳俊吉攝）

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

為逾百歲的《台灣通史》在當代煥發新生，連震東文教基金會2年前開始進行《台灣通史》白話文譯注，執行長連惠心指出：「教改後最受衝擊的就是國文與歷史，這便是《台灣通史》要規畫白話文版的起因」。

前副總統連戰雖已鮮少在公開場合露面，仍在妻子連方瑀陪伴下出席了7日《台灣通史》白話版的新書發表會。連惠心表示，曾祖父寫下《台灣通史》是為了保存中國文化與先民開墾歷史，而今在歷史課本中已看不到，在體制教育去脈烙化之際，希望更多人能接觸、親近《台灣通史》，原文與白話對照，期待先把歷史的部分講清楚，也可欣賞原文的文學性。

作家楊渡指出，自己在書寫過程中看到雅堂先生的典範，他雖是文人但骨子裡其實是俠客，曾壯懷激烈地寫下「如此江山如此恨」、「心期吾黨振民權」等詩句；他也指出連雅堂書局曾聘請日據時代演劇第一人張維賢，資助他演出推動無政府主義，並到其演劇班教台語，雅堂先生的《台灣語典》是第一部考釋台語詞源的開山之作。

在楊渡看來，《台灣通史》在結尾「台灣是海中孤島，憑恃天險；一旦援絕，坐困愁城，非有海軍之力，不足以言圖存也⋯⋯雖以孫吳之治兵，尚不能守」已說明了台灣今日的寫照，也讓人更清楚讀史是為了看向未來。前行政院長劉兆玄在新書發表會上也指出，甫卸任的立法院長卻也說出「1902年前沒有中華民族」這樣的話，是「自己亡自己的史」而「亡國必先亡史」。

嘉義大學應用歷史系教授吳崑財指出，雅堂先生國學涵養深厚，對《四書》、《五經》等經典如數家珍，文獻能力工整博學，故而對台灣的典籍故事信手捻來而完成；作家吳克引魏徵所言「以史為鑑，可以知興替」，讀史是讀治國平天下以及做人的道理。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 年年配息又高殖利率 10檔定存股金龍年猛吸金 驚見2檔AI飆股

  2. 金龍年明星產業 統一投顧：CoWoS／HBM先進封裝看旺

  3. 勞保步向「死亡螺旋」 早領自救當然比較好？學者精算：1招多拿50％

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。