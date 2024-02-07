赴陸團突喊卡 旅遊業炸鍋：這年要怎麼過！

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交通部去年宣布，今年3月1日起解除「禁團令」，開放我國組團赴陸旅遊，但觀光署7日以「中國迄今未就陸客旅行團來台進行安排，日前又片面宣布改變M503等航路運行方式」為由，請旅行業即日起停止招攬赴大陸旅行團。對於過年前政府出爾反爾、政策急轉彎，「突襲式」宣布，旅遊業者表示錯扼、難過、震驚與氣憤，「吃不下年夜飯！」、「不知這個年怎麼過」！

業者表示，之前的行銷推廣都泡湯，呼籲新政府520在總統賴清德就任後，針對6月1日以後的政府「跟大家講清楚、說明白，往後到底應該怎麼做」。

觀光署表示，針對部分旅行社已招攬成團、出發日期在今年3月1日至5月31日間的團體，為保障旅行業與旅客消費權益，仍可出團。6月1日之後的團體不能出團，請旅行社切勿再攬客，以避免衍生旅遊糾紛。

雄獅旅遊表示，配合主管機關政策，即日起暫停銷售大陸團體旅遊商品，唯報名3月1日至5月31日出發且已成團之團體行程將如期成行；至於報名6月1日後出發之旅客，預計於農曆年後由專人協助挪團、改期等事宜，其他相關規定依照定型化契約辦理。

鳳凰旅遊以「晴天霹靂、情何以堪」表達立場，並強調在此自由市場,政府政策反覆讓人民與業者莫衷一是，更匪夷所思。鳳凰旅行社指出，3至5月已銷售超過千人次，將會正常出團。6月之後希望還有時間,在輿論及各旅遊相關工協會反映下，能讓政府做出符合人民期待的調整。

東南旅遊表示，目前陸團大概賣到6月份，較受遊青睞的赴大陸旅行團以江南、北京為最大宗，再來是四川跟成都。東南旅遊3至5月收客數約6000人次左右，6月人次約500人左右，目前公司尚在討論如何處理六月份無法出團的客人。

旅天下旅行社配合主管機關政策，下架大陸團體旅遊商品並停止銷售。旅天下目前大陸收客成團以3至5月為主，可如期出團，因此受影響程度不大，後續產品規劃將以主關機關規定滾動式調整。