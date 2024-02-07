八擴特區新鋒芒 新亦建設創佳績

八德擴大重劃區「新亦ONE」一案，由於其良好地利優勢，因此甫推出即創佳績，「新亦ONE」基地緊鄰近未來的國3大鶯豐德交流道，快速串聯新北生活，同時近距捷運綠線，約550米近距，散步即達G02站，未來不但能輕鬆掌握環狀線直達雙北，並且在三心六線的規劃之下高效連結桃園各重要地段，如藝文特區、青埔、中壢、大園航空、南崁、龜山等，是通勤族的一大福音，同時也是看好軌道經濟的置產客首選。

生活機能方面，「新亦ONE」鄰近未來的八德長榮醫院，距離捷運綠線G02站550米，興豐路商圈、介壽路商圈、大湳商圈便利購物，康是美、全聯、丁丁藥局、路易莎、寶雅、興仁夜市、置地生活廣場、公所行政機關俱全，捷運、學區、綠地、商圈、醫院等機能一一到位。

除了生活機能、交通優勢之外，「新亦ONE」最令人驚豔之處即坐擁八德棒壘球場第一排的遼闊風光，而不久後的未來，八德棒壘球運動公園將改建為「仁德雙語國小」，預計招收24班、720個學生，將朝著雙語教學、資訊教育、人文教育、生態教育等方面進行規劃，此消息一出，菁英家庭無不趨之若鶩，必竟在少子化的年代，家長無不傾盡全力栽培，而越是特色名校、越是一席難求，所以盡早卡位才是贏在起跑點的良策。

「新亦ONE，有夠旺」！八擴重劃區核心，捷運軸線加持，棒壘球場第一排金店面，挑高5.9米+絕對優勢的地段，稀有店面供不應求，補教業、辦公室、診所、便利商店….百業皆宜，高質感精品名店，人潮錢潮一次到位。

由於大受市場好評，「新亦ONE」熱銷奏捷佳績不斷，為感謝各界支持，日前(1/20)特別於接待中心舉辦了感恩茶會，並結合年關將至的團圓氛圍，一場溫馨喜樂的「迎春小聚聚」就此展開。

當日活動可謂盛況空前，回娘家的已購客們紛紛帶著滿心喜悅闔府蒞臨，現場不但備有精緻可口的輕食點心，還有妙趣橫生的春聯DIY活動，讓一家大小揮毫著屬於自己的龍年春聯，氣氛甚是歡樂。

而本次感恩茶會的過程中，最令人矚目的環節就是感恩抽抽樂的部分了，「新亦ONE」銷售團隊特別提供了7大好禮作為抽獎獎項，內容囊括了時下最熱門的各種進口精品家電，從全聯萬元禮券、IPhone 15 (128G)、最新的LG無線可移式觸控螢幕閨蜜機、Dyson Cyclone無線吸塵器、小米米家掃拖機器人到Panasonic變頻微波爐、Xiaomi智慧氣炸鍋……等，誠意滿滿不在話下，與顧客攜手同樂一家親，可說是有吃有拿又好玩，讓所有與會嘉賓渡過了美好而難忘的一天。

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