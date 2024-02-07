福貞1月營收9.04億元 創同期新高

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福貞控股（8411）7日公告自結2024年1月合併營收9.04億元，月增2.66％丶年增80.62％，創歷年同期新高，主要除受惠農曆春節客戶備貨的旺季效應，從延續2個月旺季營收，都達8.8億元以上，亦可見中國大陸內需飲料市場應已漸次復甦成長。另公司近年度新擴產能挹注與產線產能效率優化，帶來的整體效益。

因應元月天氣寒冷加上春節送禮旺季，帶動粥類飲品（如八寶粥）及蛋白飲品（如核桃乳）需求旺盛，且各大飲品廠為搶攻年節快消品市場，紛紛推出新包裝搶市，推升福貞集團中國大陸各廠鐵罐、鋁罐出貨量及填充業務均有成長。

尤其，新竹廠受惠全球知名飲料公司推出節慶限定款搶市，使福貞1月合併營收，創下歷年同期新高，繳出月增2.66％、年增80.62％雙升表現。

福貞指出，中國大陸內需消費市場已見反彈回溫，飲料快銷品屬一般民生消費品，回升速度較快亦更明顯，從去年第四季起，中國大陸廠區業績，已漸次反轉呈現年增走勢，預期今年第一季營運表現，仍可維持正向。

福貞新竹廠自去年積極優化產線效率，現已可配合多元罐型生產，今年1月適逢訂單挹注，帶動出貨表現較去年同期成長，目前新竹廠訂單能見度明朗，今年在爭取海外市場訂單部份，亦將有斬獲。

福貞致力於綠色工廠的目標邁進，去年10月福貞福建廠榮獲中國大陸省級綠色工廠的認證，並於同年11月再獲得中國大陸國家級綠色工廠的榮譽；今年1月台灣新竹廠榮獲衛福部頒發的《健康職場認證標章》，福貞集團將ESG逐一落地執行，期許未來持續朝向綠色工廠目標努力，以期集團中國大陸各廠也都能陸續獲得中國大陸國家級綠色工廠的殊榮。

福貞憑藉生產基地擁有戰略地理優勢，挾兩岸七大廠區的規模經濟效益，將迎來中國大陸消費信心回溫，快消飲品需求提升商機，公司持續掌握市場需求，全年營運表現可望穩健增長