嘉義朴子配天宮求子新體驗！結合XR遊戲虛實互動

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嘉義縣朴子市配天宮「求子花燈」名氣盛，每年有數千對夫妻慕名求子，嘉義縣文化觀光局今年與配天宮搭上元宇宙熱潮，將「求子燈花」習俗轉化成趣味XR尋寶遊戲，7日縣長翁章梁、配天宮董事長蔡承宗揪大家春節期間來走春，體驗虛實互動。

配天宮是全台唯一由媽祖擔任求子主神的廟宇，也是全台唯一可賞元宵節「御賜燈花」的地方，香火十分鼎盛。

今年與文觀局合作打造虛擬實境祈福體驗，到廟裡用手機掃描QRcode，可一覽配天宮的歷史脈絡，還能看見虛擬「白花」寶寶及「紅花」寶寶帶路，引導民眾數位擲筊、求子與求籤、虛實互動拍照，即時占卜個人運勢。

另外，透過行動定位技術，帶著手機到配天宮周圍的XR點位掃描，在移動過程解謎劇情，蒐集求子燈花、虎爺燈花等虛擬章點，還有專為親子設計的XR塗鴉功能，讓小朋友在指定圖紙畫上顏色，手機掃描後就能直接創建3D模型，圖畫作品躍出紙面。

翁章梁表示，廟宇結合數位科技推展宗教文創，包括點光明燈、安太歲都能以數位方式進行，嘉義縣政府申請中央的「5G應用與落地計畫」補助，協助朴子配天宮將別具特色的「求子燈花」習俗轉化為虛實體驗，透過好玩有趣的數位互動，更輕鬆認識配天宮的特色。

配天宮表示，即日起至2月25日，到配天宮就能體驗數位互動，2月10日大年初一中午起還有加碼回饋，當日到配天宮周邊任一XR點位操作，就贈送限量XR彩繪塗鴉紙，讓民眾將專屬XR祈福小禮帶回家，限量2000份。