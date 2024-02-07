手搖飲搭草莓季 推草莓蒸大福吸得到新鮮果粒

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手搖飲熱搭草莓季話題，推出兼具視覺口感的「草莓飲料」，CoCo都可直接把草莓大福加入飲料創作，祭出「草莓蒸大福」新品。

「草莓蒸大福」整體以現蒸輕盈軟糯的奶香大福，搭配酸甜手工莓果醬做呈現，手工熬煮草莓及蔓越莓伴隨出莓果香氣、加上及大福的溫和米香完美融合至香純絲滑乳香，還吃的到新鮮果粒。另外，喜愛莓果系飲品還有多款人氣選擇，不論是以新鮮莓果果肉搭配清茶的清爽「莓果派對」、或是透過鮮乳完美結合的「莓果戀人」，都以酸甜豐富的多層次口感，讓人回味再三。