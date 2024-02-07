王座國際1月營收1.08億元 前二月營收可望勝去年同期

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連鎖餐飲集團王座國際（2751）因今年農曆新年落在二月，1月合併營收新台幣1.08億元，較去年同期減少5.60％。展望後市，受惠各大百貨商場迎農曆新年周年慶推廣，吸引來客人潮、帶動餐飲需求，法人看好旗下有多品牌、且以進駐百貨商場為主的王座國際，今年前二月累計營收仍可超越去年同期。

王座2023年餐食運營管理實績，全品牌門市家數逾60家，受益台灣觀光餐飲恢復正常活動，且國內觀光餐飲需求旺盛，去年全年合併營收12.63億元，年增率37.08％；今年1月延續內用餐飲需求商機，且迎接農曆春節前，1-2月各大百貨商場周年慶推廣活動，來客人潮帶動商場餐飲消費成長，繳出1月合併營收1.08億元。

王座國際為搶春節餐飲消費商機，旗下5大餐飲品牌包含「銀座杏子日式豬排」、「京都勝牛」、「段純貞」、「大阪王將」以及「橋村炸雞」，消費者於1月16日起至2月14日，單筆消費滿288元贈乙張抽獎券，就有機會獲得iPhone 15及蘭城晶英酒店住宿券等三大好禮，讓王座會員能夠享用美食又可以有得獎的機會，以期王座APP會員經營，能夠持續提升會員消費頻率，以及新會員加入，以增加各餐廳的營業額。

迎接2024年，王座將持續以直營、加盟與海外再授權的多元營運模式，建築五大營運策略，目標：完成每年台灣新開直營店家數約7-8家、佈局海外2-3個地區或國家的授權，維持海外代理店家數20％成長、發展與建立「橋村炸雞」在台灣加盟制度，加上併購策略等佈局，全年營運正向可期。