唐鳳：國際三大公有雲資料中心 年底前落地台灣

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數位部長唐鳳7日透露，正推動國際三大公有雲服務商設立資料中心，預計在今年年底前落地台灣，以確保當連接台灣與世界的國際海纜出狀況時，仍可維持國內通訊的暢通，並將有限的衛星頻寬保留給國際通訊。

唐鳳7日以視訊方式接受彭博電視台（Bloomberg Television）晨間節目《Daybreak Asia》連線採訪，分享台灣在通訊韌性與AI民主化經驗，強調應該「讓全民掌握AI的方向盤」；並期盼與全球民主夥伴深化合作，共同聯防AI可能帶來的風險。

唐鳳受訪時以去年馬祖連接台灣的兩條海纜，被懸掛五星旗的船隻意外切斷為例，表示台灣致力於打造多元異質的通訊方式，以維持通訊韌性，例如強化微波，並與英國的OneWeb和歐洲的SES合作部署非同步軌道衛星；同時推動國際三大公有雲服務商在今年年底前落地台灣，以確保當連接台灣與世界的國際海纜出狀況時，仍可維持國內通訊的暢通，並將有限的衛星頻寬保留給國際通訊。

在因應AI風險方面，唐鳳認為今年最重要的工作，是提升民眾在日常生活中理解和應用AI的能力，為AI可能造成的風險形成預防效果。根據台灣人工智慧實驗室、台灣民主實驗室等單位的報告顯示，深偽等AI技術，已大幅降低產生假帳號與社群互動的成本。唐部長指出，選舉期間境外資訊操弄的主要目的，是企圖造成對選舉公正性、對民主制度的懷疑，塑造民主只會帶來混亂、兩極對立與仇恨的印象。雖然對選舉造成的影響有限，選後人民更普遍對民主制度抱有信心，但資訊操弄方式仍持續演化，試圖擴大不同政黨、不同意識形態之間的分歧，惟目前為止並未奏效。

唐鳳指出，AI帶來的風險不應只依靠少數企業自主應對，而應盡量開放大眾參與，並協助各界透過地端微調等技術，協力確保AI的準確性與公平性，「讓全民掌握AI的方向盤」。例如，數位部去年加入「集體智慧計畫」（Collective Intelligence Project, CIP）發起的對齊大會（Alignment Assemblies）專案，與Anthropic等國際夥伴合作，證明透過民主對話模式，讓民眾共同參與制定「憲法式文件」，並依此訓練出來的AI，能力一樣強大，但更少偏見與歧視。

唐鳳說，我國去年底成立的「AI評測中心」也秉持相同的概念，與民間共同研擬AI評測的方法論與標準，而不是將所有評測業務集中由單一組織控管；只有運用開源模式與集體智慧，透過全民審議來探索AI可能的風險，才能打造出安全可信賴的AI。

唐鳳表示，在此次選舉期間，民間事實查核社群充份發揮作用，成功運用社群備註（Community Notes）等開源技術，克服資訊操弄的挑戰，化衝突為共創。唐部長也期待與今年即將選舉的全球民主盟友們，繼續保持強而有力的夥伴關係，與開源社群攜手促進資訊完整性，深化民主聯防。