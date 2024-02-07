抗癌成功的樂觀鬥士　打造不凡的保險事業

因為從艱辛的抗癌過程理解到保險的重要性，從而踏入保險業至今9年的胡廷鴻，現已是富士達保經台中一區部的處經理；胡廷鴻以自己的人生為借鏡，持續傳遞保險價值，於2023年達成FYC180萬的業績里程碑。即將邁入31歲的他，也在2024年成立「富迪通訊處」，開始肩負起領導責任，帶領著業務新血創造不凡的保險事業。

從抗癌過程 種下成為保險業務的種子

在國中時就不幸被診斷罹患血癌的胡廷鴻，從此開啟了漫長的化療之路，由於先前父母沒有保險觀念，抗癌過程中高額的醫藥費，頓時家庭經濟產生嚴重負擔，也讓胡廷鴻意識到原來保險這麼重要。罹癌痊癒後首先想為自己買保險，卻沒想到由於癌症的病歷，讓想買保險的他幾乎成為了拒保體，於是胡廷鴻轉念一想「既然自己不能買，那就幫別人買吧！」從此便開始走上成為保險業務這條路，希望可以透過保險幫助更多家庭挺過困難。

選對公司發展自己的保險夢

因為看見家人的辛苦，為能夠分擔家計的胡廷鴻，迫不及待投入工作，自大學時就開始半工半讀。胸懷「保險大志」的他，畢業後受到貴人富士達保經台中一區部業務副總劉淑慧的引領進入保險業，並投入心力長期認真指導，如今轉眼已過了9年的，胡廷鴻走出自己的一片天，創立屬於自己的「富迪通訊處」。「感謝劉副總與公司的協助，很開心當初的選擇，才造就今天的我。」胡廷鴻笑著說道，剛踏入保險業時便選擇加入富士達保經，就是看中「高額獎金的業務制度」、「紮實完善的訓練系統」這兩項公司關鍵優勢，使得他在踏入保險業的初期，就獲得最好的幫助，打下穩固的保險事業基礎。

此外，富士達保經代理32家產壽險公司商品，擁有業界最廣的商品通路，大幅增加保單搭配的靈活度，給予客戶更加符合需求的保障，也更貼近胡廷鴻想透過保險，幫助他人建立風險保護傘的初衷。

正能量打動他人 累積經驗持續成長

胡廷鴻總是生性樂觀，懷抱著積極的心服務每位客戶，親切與專業的形象深受大家信賴。對於經營客戶自有一套學問胡廷鴻分享道：「不挑客人就是最好的訣竅！」不放過任何服務客戶的機會，即便這位客戶不會與自己簽約，仍要保持熱情的心去對待他人。「因為這些都是建立信賴的關鍵」胡廷鴻指出，更重要的是學習面對不同的狀況，累積實務經驗，這些都是成長的養分。

因為有過努力不懈抗癌成功的經歷，胡廷鴻深信「不要害怕付出，努力一定會被看見。」也是給予想踏入保險業的人建議。如今已成立富迪通訊處的他，看向未來，盼能透過富士達保經給予的良好資源，加上自身的勵志故事，幫助更多想實現保險價值的人，都能在人生的道路創造屬於自己的幸福。