春節前銷售暢旺 揚秦元月營收創新高

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連鎖餐飲集團揚秦國際企業（2755）受惠農曆春節前買氣暢旺，1月營收2.07億元、年增27.76％，月增8.99％，單月營收首次突破2億元，創下歷史同期新高、歷年單月新高紀錄。展望後市，「麥味登」將持續推動數位轉型，透過APP預約點餐與門市掃碼點餐，提供顧客更便利的消費體驗。「炸鷄大獅」持續推動海內外展店，馬來西亞砂拉越首家門市1月底開幕即創佳績，預計3月將開設第二家門市。透過加盟系統雙引擎驅動下，帶動揚秦營運持續成長

寒假期間本為餐飲業旺季，而隨著農曆春節前「麥味登」及「炸雞大獅」商品銷售暢旺，雙品牌持續推升揚秦營收再創佳績。

揚秦國際企業總經理林麗玲表示，春節連續假期前，各門市向連鎖總部進貨的商品量能放大，同時隨著天氣轉冷，拉高現做熱食的買氣，不論是「麥味登」早午餐或是「炸鷄大獅」的炸物商品，都持續帶動總部商品營收成長，讓寒假期間的旺季更旺。新品牌「涮金鍋」在幾波寒流助攻下，迎來更多人潮，加上歲末尾牙帶動聚餐效應，驅動門市營收續創佳績。

截至目前，麥味登總店數843家，炸鷄大獅海內外店數109家。林麗玲表示，春節前後為加盟創業的觀望期，為推升年後轉職者的創業加盟意願，解決小資族群想創業但資金不足的痛點，揚秦總部推出限時限量加盟優惠方案，只要在3月底前完成加盟，總部將分別提供加盟「麥味登」的創業者最高80萬元的無息分期；加盟「炸鷄大獅」的創業者最高40萬元的無息分期。加大第一季展店力道。