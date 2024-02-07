走不一樣的路 保險女力的崛起

無視家人對於女性的刻板印象，富士達保經台中七區部處經理周禹齡，憑藉出色的個人特質與獨門的客戶經營之道，進入保險業不到三個月的時間內就成功晉升為襄理，單月收入達到30萬的門檻，一瞬間成為萬眾矚目的超級新人。在2023年更創下單月達成FYC破80萬的驚人紀錄，如今已有11年保險資歷的她，在2024年成立屬於自己的「和立通訊處」，持續增員保險新血，盼能帶著夥伴在保險事業中能夠穩定永續發展。

不畏傳統觀念 堅持自己的目標

就讀經濟學系的周禹齡，在大學畢業後一心想著盡快讓自己經濟獨立，好可以分擔家計，在因緣際會下接觸到保險業，認同保險的觀念，便決定要踏入保險業。「起初父母相當反對，認為女孩子就應該做穩定的行政類工作，生活才能順遂」周禹齡笑著說道，但她明白若是想要讓收入有更高的突破，就不能向「安穩」妥協，毅然決然地開始了業務人生。

專業訓練讓保險事業如虎添翼

進入保險業前，周禹齡也做足功課，了解到保險不如表面容易，是需要具備一定專業的工作。為了讓自己獲得紮實的基本功，因此選擇加入擁有完善教育制度的富士達保經，並接受富士達保經台中七區部呂連凱業務副總的督導，配合公司獨創的「五大學院」及「三大研究所」訓練系統以及定期舉辦的講座課程，結合與時俱進的內容，幫助周禹齡在入行初期快速培養保險相關的專業能力，在服務客戶時即能快速提供最完善的保險建議及規劃。

善心結識人脈 保險幫助人們

樂於社交且善良的周禹齡，喜歡參加各種社團與公益服務，以提供物資、義診、義剪及協辦團康活動等形式，給予弱勢團體、偏鄉老人及學童幫助，甚至也會定期前往淨灘，為自然生態盡一份心力。在實現社會責任的過程中，也間接拓展了人脈，結識不少客戶。周禹齡進入保險業的初衷，是因為相信這是一條可以改變命運的捷徑，同時也是可以幫助他人的途徑。在參與活動的過程中她也發揮保險專業，替處於意外風險之中的人們，規劃一份實在的保障，減輕風險對生活的威脅。

周禹齡分享道「保險路上不會一路順遂，難免有挫折，每當失落時都會重新再看一次客戶肯定我的文字訊息，當作是一種充電，這也是一種建立信心的方式，使我不會被低潮而打敗。」如今已服務過數百位客戶的周禹齡身受大家的信賴，在2024年成立「和立通訊處」後，更誓言幫助更多人找到人生的保障，同時也許下增員20人的目標，攜手志同道合的夥伴一起共創保險事業的美好佳績。