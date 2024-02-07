財政部：美國橕起1月出口增額半邊天

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左右逢源，財政部統計，1月對中、美出口雙傳捷報，其中對陸走出擺脫連17個月衰退的「黑暗期」，轉為年增17.2％；對美出口除增額撐起1月出口成長的半邊天，更寫下多項紀錄，同時首度超車東協成為第二大出口地區。

受AI商機爆棚帶動，1月對美出口表現亮眼，其中單月出口金額83.97億美元為歷年單月次高水準，年增幅56.6％則是史上最強擴張速度，占總出口比重22.6％除了是23年同月最高水準，也超車東協的18.3％，正式成為第二大市場。

財政部統計處處長蔡美娜表示，1月對美出口資通與視聽產品年增29.7億美元、增幅1.5倍，電子零組件增加2.3億美元、年增77.6％；1月總出口年增56.9億美元中，對美出口增加金額就占30.3億美元，「美國撐起出口半邊天」。

至於台灣最大出口市場仍是大陸，1月出口值122.4億美元，占台灣出口的近3分之1。蔡美娜 分析，對陸港出口結束連17個月負成長，擺脫史上最長衰退周期，推估應與去年此時大陸處於放棄動態清理的基期因素有關。

觀察1月對大陸電子零組件出口年增8.7億美元、增幅13％；資通與視聽產品年增47.8％、4.7億美元；塑橡膠及其製品增加1.6億美元、增幅49.1％；機械年增39.1％、1.4億美元；基本金屬及製品增1.3億美元、幅度55.5％。

財政部表示，1月對大陸有多種貨類出口齊揚，顯示不是由單一貨品帶動，與基期的關係較高。且對陸港出口雖走出黑暗期，占總出口比重32.9％卻是15年同月最低，未來對陸出口前景，還必須再審慎觀察大陸景氣。

蔡美娜分析，1月對美國、東協、大陸與香港三 大市場出口同步上揚，年增率各為56.6％、36.6％和17.2％，對東協出口金額68.13億美元是歷年1月最佳成績，年增率36.6％則是近兩年半最好的表現。

至於1月對日本出口受電子零組件輸出減半拖累，對歐洲則因自行車及其零件、油品等外銷欠佳，分別轉呈下降26.6％和11.8％。