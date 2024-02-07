停招赴陸旅遊團 陸委會：兩岸都需承擔恢復正常交流的責任

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交通部觀光署7日宣布，考量陸方迄未開放陸方團客來台等情勢變化，旅行業者即日起停止招攬赴陸旅行團之決定。陸委會強調，陸方在兩岸刻意製造事端，致使我方原本的良善提議無法推動；兩岸正常交流活動的恢復，是雙方都需要承擔各自的責任。隨後，陸委會又發布另一新聞稿，提醒國人留意港澳法規對人身安全及權益之可能風險，審慎評估前往或過境港澳行程。

陸委會7日傍晚發布的第一則新聞稿「陸委會對交通部宣布兩岸觀光交流案意見的看法」，表示自去年8月以來，我方已一再呼籲陸方盡早回應我方提議，開放兩岸人民得組團進行雙向觀光交流，令人高度遺憾的是，陸方不僅毫無正面回應，且在兩岸刻意製造事端，惡化兩岸交流的氛圍。致使我方原本的良善提議無法推動。

陸委會再次提醒陸方，中共一方面鼓吹兩岸大交流、促進融合發展，另一方面不時對台灣各界施加軍事、經濟等威脅手段，封殺台灣的國際參與空間，陸方這種自我矛盾的作法，不僅遏阻兩岸正常交流的進程，更導致兩岸人民心理隔閡加劇。

陸委會表示，為了推動兩岸健康有序的交流，我方基本立場沒有任何改變。陸委會指出，兩岸正常交流活動的恢復，是雙方都需要承擔各自的責任，並透過適當的溝通安排，才能讓參與相關交流活動的兩岸人民安心從事交流，為兩岸關係和諧發展營造穩固的基礎。

緊接著，陸委會於約15分鐘後再發另一則新聞稿，題為「提醒民眾留意前往或過境港澳注意事項，多利用『國人赴港澳動態登錄系統』，強化人身安全保障。」

陸委會說，台灣與香港、澳門對於入出境可以攜帶的物品項目有不同的法令規定，提醒民眾勿攜帶港澳法律禁止之物品，包括瓦斯噴霧器、電擊棒、伸縮警棍、手指虎、彈簧刀、梳子刀及煙草製品等，以免觸法致延誤行程。

此外，考量港澳情勢變化及因應當地法令規定與執法趨勢，陸委會籲請民眾赴港澳前，先行至陸委會官網「國人赴港澳動態登錄系統」登錄，以利政府必要時提供協處。同時，提醒國人留意當地法規對人身安全及權益之可能風險，審慎評估前往或過境港澳行程。

另近期有國人赴海外旅遊返台時，因攜帶豬肉製品違反動植物檢疫相關規定而遭罰，陸委會特別提醒民眾多加注意，返國時切勿攜帶含肉類產品入境，也不要違規攜入動植物產品，共同守護國內防疫成果。