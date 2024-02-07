第七屆人工智慧暨區塊鏈產業高峰會 昨圓滿落幕！

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第七屆《Hit AI & Blockchain》人工智慧暨區塊鏈產業高峰會，昨(6)日於台北喜來登大飯店盛大舉辦，討論熱絡！

行政院副院長鄭文燦指出，面對新興科技數位發展所帶來的各種挑戰，政府各部會都將努力建立起相關的制度規範，並提供更多的運算及創新場域來與新創合作，提高數位韌性的同時，也協助產業往更好的方向發展。

台灣區塊鏈大聯盟總召集人、國家發展委員會前主任委員陳美伶表示，別再為區塊鏈貼上負面標籤，而是該將其視為未來的數位信任產業！包括從國家治理、企業管理到個人財產管理，區塊鏈可以幫助我們得到很多很好的功能，最重要的是它是可信任的機器，能讓我們產生信賴感，甚至在民主化的過程中，透過它演變成更數位的民主！

內政部長林右昌強調，台灣的軟硬體主流企業以及新創團隊們都在人工智慧與區塊鏈的趨勢當中，成為勇闖世界的領頭羊！而中央各部會及地方政府如今都非常積極在扶持台灣新創團隊，並同時掌握主流產業及傳統產業的賦能機會，希望幫助他們與國際接軌，掌握最新商機。

昨(6)日舉辦第七屆《Hit AI & Blockchain》人工智慧暨區塊鏈產業高峰會中，也進行「第六屆區塊鏈價值權威榜」頒獎典禮。得獎名單如下：MaiCoin集團獲得「最佳虛擬資產交易平台」、幣託集團獲得「Web3生態系與加密貨幣最佳基礎建設」、Rybit加密貨幣交易所獲得「台灣Web3最佳新品牌Best Web3 Brand in Taiwan」、Bitget獲得「最佳加密貨幣衍生品交易所」、博士旺創新股份有限公司獲得「最佳區塊鏈ESG企業應用」、CoinW Crypto Exchange獲得「亞洲最值得信賴的加密貨幣交易所」。