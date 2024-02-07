兆豐金歲末辭歲 雷仲達與海內外分行視訊共賀新春

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歡送兔年、喜迎龍年，兆豐金控董事長雷仲達感謝員工過去一年辛勞，特地在兔年最後一個工作日，親赴集團旗下各子公司向同仁辭歲，並透過視訊與全國108家分行、亞洲地區海外據點，共155個現場連線，與同仁互道恭喜，現場洋溢年節的歡樂氣氛。

兆豐金融集團旗下共有銀行、票券、保險、證券、投信、資產管理、創投等子公司，集團員工近萬人，是公股金控龍頭，尤其是兆豐銀行除在國內有108家分行之外，海外分行數更是獨佔鰲頭，據點遍布亞洲、歐洲、美洲、大洋洲，共有39處據點，是最國際化的國銀之一。

雷仲達赴各子公司辭歲時，受到同仁的熱烈歡迎，也對雷仲達董事長逐一向同仁辭歲感到相當「感心」；為了讓台北市以外的分行及海外據點同樣感受到雷仲達的重視，也特地安排視訊辭歲，由雷仲達親自向持續打拚的員工拜個早年。

雷仲達表示，「兆豐是國內首屈一指的標竿銀行，我們能夠拿第一，就不要拿第二，希望全體同仁與我共同努力，擦亮兆豐龍頭銀行、幸福企業的招牌」。

此次參加視訊辭歲的海外分行，包括泰國子行、金邊分行、東京分行和蘇州分行，當地主管也特別以當地語言秀了一段吉祥話，並向雷仲達董事長拜年，期盼兆豐金融集團迎接即將來臨的龍年，可以「龍年好運龍總來」。