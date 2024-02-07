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華南金元月賺19.63億 EPS 0.14元

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華南金控（2880）1月自結合併稅前淨利24.64億元，稅後純益19.63億元，年增35.57％，每股稅後盈餘（EPS）0.14元；每股淨值15.34元。

旗下主要獲利引擎華南銀行，1月自結稅前盈餘為22.76億元、稅後純益18.15億元，銀行每股稅後盈餘0.19元，每股淨值23.50元。

其他子公司方面，華南永昌證券1月自結稅前盈餘為1.6億元、稅後純益1.3億元。華南產險1月稅前盈餘0.74億元、稅後純益0.67億元。

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