華南金元月賺19.63億 EPS 0.14元

華南金控（2880）1月自結合併稅前淨利24.64億元，稅後純益19.63億元，年增35.57％，每股稅後盈餘（EPS）0.14元；每股淨值15.34元。
旗下主要獲利引擎華南銀行，1月自結稅前盈餘為22.76億元、稅後純益18.15億元，銀行每股稅後盈餘0.19元，每股淨值23.50元。
其他子公司方面，華南永昌證券1月自結稅前盈餘為1.6億元、稅後純益1.3億元。華南產險1月稅前盈餘0.74億元、稅後純益0.67億元。
已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！
華南金控（2880）1月自結合併稅前淨利24.64億元，稅後純益19.63億元，年增35.57％，每股稅後盈餘（EPS）0.14元；每股淨值15.34元。
旗下主要獲利引擎華南銀行，1月自結稅前盈餘為22.76億元、稅後純益18.15億元，銀行每股稅後盈餘0.19元，每股淨值23.50元。
其他子公司方面，華南永昌證券1月自結稅前盈餘為1.6億元、稅後純益1.3億元。華南產險1月稅前盈餘0.74億元、稅後純益0.67億元。
您可能感興趣的話題
留言討論
熱門新聞 TOP 3more
本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。