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到北投泡湯賞花！大地酒店推春節福袋試 3萬元住宿券大方送

  • 中時即時 陳韻萍
春節假期受強烈大陸冷氣團影響，氣溫驟降，讓人想泡在熱氣蒸騰的溫泉驅寒保暖，很適合到訪北投度過溫暖又有質感的假期。(大地酒店提供)
春節假期受強烈大陸冷氣團影響，氣溫驟降，讓人想泡在熱氣蒸騰的溫泉驅寒保暖，很適合到訪北投度過溫暖又有質感的假期。(大地酒店提供)

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農曆春節倒數中，迎接甲辰龍年，北投大地酒店從小年夜開始就設計了豐富的春節活動與民同樂。不論是入住、泡湯或來用餐的賓客皆可購買「金龍福袋」試試龍年好手氣，福袋售價1888元，頭獎為價值超過3萬元的「丹鳳套房一泊一食住宿券」，貳獎及參獎也都是價值超過萬元的住宿券，另有大眾風呂泡湯券、下午茶招待券、「The Gaia」SPA體驗券、經典美食餐券等，獎品多達100項，總值高達33萬元。

大地酒店在過年期間熱鬧滾滾，初一將有北投獅頭旺獨特的「醒獅慶大地」精彩表演，不僅帶來視覺上的饗宴，也為新的一年開啟招財納福的好彩頭：而除夕至初二期間，財神爺將不定時在館內快閃，帶給房客滿滿驚喜。小年夜至初五入住的房客，可免費參加春聯DIY體驗課程，由專人指導設計出專屬於自己的可愛小春聯，是旅途中美好的紀念。而「喜歡」西餐廳也有消費滿萬元贈送精美年節禮盒的好康，禮盒價值1680元，粉嫩色系的花卉圖騰，讓人有春天來了般如沐春風的溫暖。

大地酒店中最具知名度的打卡勝地「光陰部落藏書閣」，今年新增了超可愛的夥伴「花羽龍」，是由才華洋溢的「喜歡」廳點心主廚李建嶔發想設計，以浪漫的淡紫為主色調，大龍展翅的動作，舞動出翱翔天際的美好姿態，搭配繽紛的花朵點綴，象徵百花齊放、生生不息的生命力。

業者表示過年期間很適合到北投走春，春節假期受強烈大陸冷氣團影響，氣溫驟降，低溫讓人想泡在熱氣蒸騰的溫泉驅寒保暖，北投是台灣溫泉的故鄉，溫泉飯店林立，很適合來此度過溫暖又有質感的假期。此外，今年北投有令人嘆為觀止的三層崎花海，還有隱身於「光陰部落藏書閣」美麗花叢中的「花羽龍」，和「花羽龍」拍照打卡即贈送造型獨特的小龍手工餅乾。

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