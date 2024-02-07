擬拓展據點已高達150家 永慶「一片光明」形容今年房產

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歲末年初，永慶房產集團董事長孫慶餘7日在集團聯歡尾牙致詞時表示，今年產業可用四個字形容「一片光明」，才2月初，手上要展店數量已約150家。

對於巿場走勢，永慶房產集團業務總經理葉凌棋分析，2024年房市雖有通膨、地綠政治等影響 ,整體而言，回歸剛性需求，呈「量穩價緩漲」格局。不過，展望未來，他也直言，2025年會是挑戰的一年，先是美國選舉結果，左右全球經濟局勢，另外美國聯準會是否如外界預期在今年下半年至明年間陸續降息，也將是影響房巿走勢的重要因素。

永慶房產集團在全台舉辦15場尾牙大巡迴，共有近2.8萬人參加。7日於南港展覽館展開壓軸場，近6000名的永慶員工、眷屬齊聚歡慶。地政司司長王成機、國立政治大學校長李蔡彥、不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會創會理事長王應傑、以及其他來自各地的10位仲介公會理事長也都蒞臨出席祝賀。

尾牙還邀請到A-Lin、動力火車、告五人、未來少女紫月光、Passion Sisters中信兄弟啦啦隊等強大卡司陣容，就是要讓員工們有最嗨的尾牙宴！永慶亦準備超過千項的抽獎獎品回饋夥伴，最大獎更送出汽車一台！

孫慶餘表示，永慶房產集團剛開始要開100家據點，花了8到10年，但最近3年平均展店數每年都逾200家，今年才2月初手上要開的店已有約150家。

永慶房產集團2023年總銷金額高達8000億，幫助超過11萬組客戶圓滿購售屋服務，更於全台新展將近200店、全台店數近1700店，在15大房仲在台店數中搶下約4成的店數量，穩居在台店數最大的房仲集團！直營品牌永慶房屋績效更是逆勢成長，2023年在永慶雙北直營地區的買賣移轉棟數年減4.4％的市況下，永慶房屋2023年較2022年不只業績成長10％，成交件數也成長15％。