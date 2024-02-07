侯友宜視察疏運慰勞大眾運輸基層 發送福袋旅客搶領

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今（7日）是春節連假前最後一天上班日，侯友宜趁傍晚交通尖峰時段，到板橋車站視察返鄉交通疏運情形和慰勞台鐵、高鐵及警察駐在所輪值人員，同時透過廣播向市民朋友拜年，並發送龍年「吉龍舞春」福袋給準備搭車的旅客，民眾爭相領取侯友宜親手送的福袋，現場充滿年節歡欣氣氛。

交通局、台鐵局及高鐵局先向侯友宜簡報春節疏運狀況，高鐵局表示，為服務春節連假返鄉及出遊的民眾，從6日起至15日為期10天的春節疏運，計畫加開461班次列車含南下246班、北上215班，共提供1875班次列車的旅運服務；另台鐵公司也全線加開各級列車234列次，與去年春節疏運相比，平均每日增加7994個座位數，以紓解返鄉及出遊民眾疏運需求。

侯友宜聽取簡報後表示，新北市春節交通疏導會透過交控中心，與高鐵、台鐵、客運及國道等交通單位並肩作戰，在前1、2天已陸續就有返鄉南下的市民，今天傍晚看來人潮並不擁擠，交通非常順暢，但國1、國3是壅塞的，車速約在49公里以下，希望市民朋友平安的開車，平安到家。

侯友宜說，春節後幾天的天氣放晴，很多民眾會到新北市各風景區、遊樂區，請民眾配合交通單位的執法，讓交通能夠順暢，新北市交通各單位會緊盯整個交通情形，讓民眾有個開心的春節假期。

隨後侯友宜在車站大廳發送龍年福袋，現場大排長龍，爭相領取侯友宜親手送的福袋並趁此機會合影，660個福袋不到半小時福袋就全部發完。最後侯友宜慰問輪值的警察、台鐵、高鐵基層同仁，感謝同仁們沒有休息，繼續為民服務。