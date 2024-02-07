黃大米21萬遊歐生怨 前旅遊業者親算成本嘆難賺

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網紅黃大米近日花了21萬元參加歐洲團，在粉專指控旅行社安排飯店房間小，且淋浴間沒浴缸、洗完澡還淹水，更扯出要求業配未果等羅生門。有在旅行社工作多年的前從業人員直接算出該團成本，表示扣除飯店機票後，一天剩下7,288元預算可用，需支付午餐、晚餐，交通費、船票、遊覽車、行李車、入內門票、入城費、中文導遊費用、領隊司機小費、保險費等，「這些內容自己去訂，21萬起的來，那黃姓作家應該去開旅行社才對」，痛批「不愧是作家，確實很會用聳動字眼帶風向」。

該旅行社前從業人員貼文如下：

身為一個兩支腳都踏出旅遊業的前同業人員，看到明明沒什麼問題的東西被炎上很不是滋味，因為我已經離開業界五年，不用綁手綁腳的怕得罪客人，就來分析一下成本、闢謠跟平衡觀點。

首先，依據黃姓作家提供的飯店表，查了一下最近的價錢如下：(參考bookingcom網頁，已過期的日期用最近的日期查詢，尚未入住的依照實際入住日期查詢，並且用最便宜的房型當價格參考，價格已經除2為per person含早餐，價格為網站直接換算臺幣有一定誤差)

Villasanpaolo一晚： 3,288／人 Hotel Brunelleschi三晚：10,394／人 Grand Hotel Saint Lucia：4,300／人 Hotel Bernini Bristol二晚：16,869／人 The St. Regis Venice二晚：31,323／人 Mandarin Oriental Milano一晚：26,890／人 Sheraton Milan Airport一晚：4,131／人

機票：長榮航空經濟艙來回機票46,971／人 直接長榮官網查詢最近的出發日期

合計：144,166

算到這邊我覺得不用再細拆了，知道的就看得懂根本沒有賺很多，甚至可以說只有薄薄的利潤。義大利在業界可是出了名的競爭激烈。

我也想到了那邊底下粉絲可能會說，旅行社拿到的價錢一定跟網路不一樣，是的，當然不一樣，旅行社可以拿到多少成本的房價機票，那是旅行社的本事。一切只關乎收費合不合理而已。那究竟合不合理再繼續算下去。

就依照大家的想法（旅行社成本更低）下去算，事實上booking.com或機票都是浮動價格，很多時候甚至直客價錢比團體便宜，反正不囉嗦，就打85折下去算。 144,166＊0.85折=122,541

先看看扣完機票與飯店費用後剩多少： 21萬團費-122,541=87,459

再來看看每天剩多少預算，這裡又會出現常見的問題，一般民眾會認為前後兩天搭飛機不算，那沒關係，14天的行程我就用12天來除(領隊搭機日的前後明明都還再工作、保險也是要付全程阿～)

87,459／12=7,288／天

一天剩下7,288的預算可以使用，說到這如果大家還覺得收太貴，別忘了這些是要包含行程中有提到的午餐晚餐，如果是西式三道式含酒水，一餐看起來普普通通的東西40歐以上跑不掉（服務費與税還要另加）。還有交通費用：內陸高鐵、卡布里的來回船票、遊覽車、行李車。還有各景點博物館的入內門票、入城費、中文導遊費用、領隊司機小費、保險費等等。

不是算到這邊就沒有了，一個團體出發前有多少人經手，從業務、OP、團控、線控等的管銷費用都還沒算進去。最最最最重要的是目前為止還沒有利潤啊，老闆開門做生意就是要賺錢的，利潤在哪裡？

高價團實在是一頂很大的帽子，大家覺得團費很高，期待值會拉很滿這也能理解，但那是相對平價團的團費來比。事實是，這些內容自己去訂，21萬起的來，那黃姓作家應該去開旅行社才對。更不用說疫情後全世界的通膨，以前的團費早就回不去。21萬歐洲14天，卡過年卡威尼斯嘉年華真的不貴阿。

最後對於黃姓作家的看法，只能說不愧是作家，確實很會用聳動字眼帶風向。

佛羅倫斯飯店浴室洗澡濺出來的水可以說是淹水，整個事件的大盲點是領隊要幫他換房間，他自己不要(他影片有提到)！卻放影片出來公審，旅行社沒有給你不對或降等的東西，事實上那房間真的沒有不好耶，飯店本身就是古蹟改建，又在市中心蛋黃區，浴室能讓你兩人進去拍攝還有轉身空間，真的要覺得有問題，可以幫你處理的就是換房間，你自己不換卻說是旅行社問題？這個邏輯我不懂

不同行程、不同的團要一起比較也沒關係，但他避重就輕的故意不提羅馬、威尼斯、米蘭這三大城的飯店，只著重在其他比較便宜的飯店混淆視聽，甚至米蘭直接跳過文華東方，一開始帶風向時只有說米蘭最後一天住6000元的機場飯店，你要全程都五星飯店當然沒問題，團費再加上去就好，問題是疊上去後的團費有辦法成團嗎？更何況要比的話，怎麼不把兩家行程拿出來比對。

還有一直強調40幾萬團費，後來還變4人80幾萬團費，試圖讓總金額看起來更高，又是另一個標語殺人手法，我就問你一人刷四人團費嗎？字裏行間的語氣總是一副高高在上的樣子。

我想旅行社沒有大動作回應，主要是因為團體還在進行中吧，其他的團員也是客人。

對的，我是俗辣，不敢到黃姓作家的粉專發文，那邊同溫層實在太厚，只敢在這默默幫旅行社打氣，過年還沒過，大加（家）加油