力拚新科技「彎道超車」？大陸國資委：著力新質生產力發展

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

澎湃新聞7日報導，中國大陸國務院國資委官網消息，大陸國務院國資委黨委近日召開擴大會議。會議認為，要著力構建與「新質生產力」發展要求相適應的新型生產關係。

會議認為，要深刻領會「新質生產力」的科學內涵，切實扛起國家重要戰略科技力量責任，把科技創新作為發展「新質生產力」的核心要素，強化科技創新主體地位，全面融入國家創新體系，主動承擔國家重大科技任務，堅決打好關鍵核心技術攻堅戰，加快培育發展新質生產力的新動能。

大陸國資委稱，要牢牢把握發展新質生產力重大任務，抓住新一輪科技革命和產業變革機遇，大力改造提升傳統產業，積極搶占新領域新賽道，加快發展方式轉型創新，加快建設現代化產業體系。

要著力構建與新質生產力發展要求相適應的新型生產關係，進一步深化改革，推進體制機制創新，著力打通堵點卡點，為發展新質生產力提供強有力支撐。

《人民日報》報導，去年9月，習近平在黑龍江考察時首次提出「新質生產力」，為加快科技創新、推動高品質發展提供科學指引。

人民網於去年12月18日報導，中共中央財辦解讀2023年中共中央經濟工作會議精神時指出，「新質生產力」是由技術革命性突破、生產要素創新性配置、產業深度轉型升級而催生的當代先進生產力，它以勞動者、勞動資料、勞動對象及其優化組合的質變為基本內涵，以全要素生產率提升為核心標誌。

財辦表示，加快培育「新質生產力」要把握好三點。一是打造新型勞動者隊伍。二是用好新型生產工具。三是塑造適應新質生產力的生產關係。