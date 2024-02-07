致癌色素「蘇丹紅」竟藏辣椒粉中 新北追原料供應商

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濟生股份有限公司斗六廠製售的「家用四合一調味料組合（粉紅辣椒）」產品檢出致癌的工業用染料「蘇丹色素三號」，其中「紅辣椒粉」原料由新北保欣企業股份有限公司自大陸進口，新北市衛生局派員前往該公司稽查，業者出具紅辣椒粉近期自主送驗未檢出蘇丹色素的檢驗報告，衛生局並前往10家全聯超市稽查，現場未見違規品於架上販售。

新北市衛生局接獲雲林衛生局通知後，立即派員前往該公司稽查，現場為進口業者的辦公室，紅辣椒粉自大陸進口後以原包裝出貨至濟生公司斗六廠製成四合一調味料組合，現場可出具紅辣椒粉近期自主送驗未檢出蘇丹色素之檢驗報告，惟為釐清事件原因，現場抽驗同批紅辣椒粉原料送驗，倘原料確認檢出非准用之色素，後續可依違反食品安全衛生管理法第15條第1項第10款暨同法第49條第1項處七年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣八千萬元以下罰金。

另據雲林縣衛生局通知，違規產品銷售通路為全聯，新北市衛生局隨即查察10家全聯超市皆已接獲總公司通知下架，現場未見違規品於架上販售，新北市衛生局將主動持續配合雲林縣衛生局追查釐清案情。

衛生局提醒，蘇丹色素具有潛在致癌性，非我國准用之著色劑，不得使用於食品中，食品業者應落實原料與製程之管理，避免觸法。