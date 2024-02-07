陸央企密集接受機構調研 將市值納入領導層任期考核

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大陸今年將全面推開上市公司市值管理考核，引導中央企業更加重視內在價值和市場表現。據報導，近一周即有24家央企上市公司迎來機構調研。其中長城證券表示，已在經營指標體系的基礎上將市值指標納入公司領導班子任期考核。

大陸國務院國資委1月29日表示，2024年將全面推開上市公司市值管理考核，堅持過程和結果並重、激勵和約束對等，量化評價中央企業控股上市公司市場表現，客觀評價企業市值管理工作措施和成效；引導企業更加重視上市公司的內在價值和市場表現。

據大陸《證券時報》，截至2月5日，近一周即有24家央企上市公司迎來機構調研，其中包括中工國際、中鋼國際、中國海誠、中色股份等不少「中字頭」企業。大陸央企調研熱度升溫的同時，從整體調研內容看，央企自身對市值管理的重視程度亦顯著提升。

其中，長城證券近期接受投資者調研時稱，作為央企控股上市公司，公司積極落實大陸國務院國資委《提高央企控股上市公司質量工作方案》和全面推開上市公司市值管理考核的相關要求，「已在經營指標體系的基礎上將市值指標納入公司領導班子任期考核」。未來，公司將根據國資委關於市值管理的細化工作要求，進一步提升價值創造和價值實現能力，不斷夯實公司高質量發展根基。

根據長城證券官網，目前，華能資本服務有限公司為長城證券第一大股東，實際控制人為中國華能集團有限公司，公司其他主要股東包括深圳能源集團股份有限公司、深圳新江南投資有限公司等。其中，華能資本服務有限公司是大陸國家級特大型企業中國華能集團有限公司的金融資產投資、管理專業機構和金融服務平台。

此外，在大陸央企市值考核將全面推開的背景下，業內普遍預計「中特估」（具有中國特色的估值體系）主題將再強化。華西證券近期研報認為，國央企價值重估的核心在於理順管理和激勵機制，提升經營指標表現。

華西證券稱，隨著大陸國企改革深入推進，中央企業價值創造導向逐漸鮮明，2023年央企經營指標考核從「兩利四率」提升為「一利五率」，強化ROE、營業現金比率考核，引導央企提質增效，估值層面也更接近資本市場評價標準。

此外，近期大陸國務院國資委明確把市值管理成效納入對央企負責人的考核，考核目標和對象的明朗化，將促進央企在市值管理方面積極作為，部分上市央企具有估值釋放空間。